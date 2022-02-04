О сдерживании агрессии России и помощи Украине: Кулеба поговорил с Блинкеном
Источник:МИД Украины
Дмитрий Кулеба 4 февраля провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Говорили о шагах по сдерживанию агрессивных намерений Москвы и помощи Киеву.
Госсекретарь США проинформировал главу Министерства иностранных дел Украины об итогах своих недавних контактов с российским министром иностранных дел.
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Детали разговора Кулебы и Блинкена
- Во время разговора Кулеба и Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США в воплощении стратегии сдерживания России от дальнейшей агрессии.
Дипломаты отметили существенный прогресс в подготовке скоординированных санкций против государства-агрессора и выход этой работы на завершающий этап.
Кроме того, стороны обсудили динамику переговоров в рамках нормандского формата и выразили надежду, что Москва продемонстрирует конструктивную позицию в следующих раундах переговоров.К слову, Кулеба ранее заявил, что в Украине дипломатия работает на всех фронтах и находится в сильнейшей позиции с 2014 года. Между тем Россия чувствует, что проиграла очередной раунд, в частности в рамках нормандских переговоров.
- Украинский министр выразил благодарность госсекретарю и американскому народу за помощь, которую США оказали и продолжают оказывать Украине.
В ответ Блинкен подтвердил работу администрации Джо Байдена по оказанию дополнительной помощи Киеву для усиления экономической и финансовой уверенности страны в условиях угроз со стороны России.Важно! На днях стало известно, что власти США обсуждают с союзниками и партнерами из Европы новый пакет экономической помощи Украине. Речь идет не только о помощи в сфере обеспечения безопасности, но также и о гуманитарной и экономической поддержке.
- Также Кулеба поблагодарил американскую сторону за сообщение Украине о возможной подготовке Кремлем сфабрикованных поводов для обострения.
Министр и госсекретарь согласились, что публикация такой информации позволяет предотвратить воплощение подобных планов и договорились и в дальнейшем взаимодействовать в этой сфере.Напомним, глава МИД Украины рассказал, что Вашингтон передал Киеву информацию о том, что Кремль готовит фейковое видео, как "повод" напасть на Украину. Это произошло еще до того, как данные попали в СМИ.
Военная помощь Украине от США: основное
- В последнее время Вашингтон уже несколько раз доставлял Украине безопасностную помощь. Впервые самолет с американским вооружением сел в Киеве в ночь на 22 января. Он привез, в частности, 90 тонн летального оружия.
- Вечером 23 января в "Борисполе" приземлился второй борт с военной помощью – доставили 80 тонн летального вооружения.
- Третья партия помощи от США прибыла в Украину 25 января – передали современное оборудование и боеприпасы для Вооруженных сил.
- Четвертый груз не заставил себя долго ждать. 28 января снова прилетел самолет с помощью – 81 тонной патронов различного калибра.
- Пятый авиалайнер приземлился на украинской земле 31 января. Он доставил более 80 тонн вооружения.
- Шестой груз с военной помощью прибыл в Украину 1 февраля. В Киев доставили 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию.
- Последняя, седьмая, помощь прибыла 3 февраля, привезли 85 тонн военной помощи.
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