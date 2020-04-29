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      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
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      О главном: Нападение на журналиста под Кабмином. Карантин в Каховке

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске "О главном" за 29 апреля – правоохранители напали на журналиста "Общественного", который выполнял свою работу и в прямом эфире освещал митинг под Кабинетом министров. Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев пояснил, как будут следить за выполнением норм после открытия рынков, и рассказал, почему Каховку закрыли на карантин.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      Кабинет министров разрешил продовольственным рынкам возобновить свою деятельность во время карантина. Их работу будут контролировать территориальные органы Госпотребслужбы.

      Большинство украинцев положительно оценивают действия властей в борьбе с коронавирусом, об этом свидетельствует опрос социологической группы Рейтинг. 61% украинцев оценивает их как оптимальные меры. 14% считают их слишком жесткими, а 16% – слишком мягкими.

      25-я антарктическая экспедиция добралась до станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.

      Теги: Новости Херсона Журналисты Протесты Кабинет Министров Украины Выпуск новостей
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