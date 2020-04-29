О главном: Нападение на журналиста под Кабмином. Карантин в Каховке

В выпуске "О главном" за 29 апреля – правоохранители напали на журналиста "Общественного", который выполнял свою работу и в прямом эфире освещал митинг под Кабинетом министров. Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев пояснил, как будут следить за выполнением норм после открытия рынков, и рассказал, почему Каховку закрыли на карантин.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Кабинет министров разрешил продовольственным рынкам возобновить свою деятельность во время карантина. Их работу будут контролировать территориальные органы Госпотребслужбы. Большинство украинцев положительно оценивают действия властей в борьбе с коронавирусом, об этом свидетельствует опрос социологической группы Рейтинг. 61% украинцев оценивает их как оптимальные меры. 14% считают их слишком жесткими, а 16% – слишком мягкими. 25-я антарктическая экспедиция добралась до станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.