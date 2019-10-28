Самый молодой министр "угрожает" уничтожить все бумажные документы украинцев – интервью

Самый молодой министр Михаил Федоров был ИТ-бизнесменом и именно он руководил интернет-направлением во время президентской кампании Владимира Зеленского. Сейчас он возглавляет Министерство цифровой трансформации. В интервью 24 каналу он рассказал о том, какие изменения готовит его команда, можно ли будет проголосовать электронно на следующих выборах, своей зарплате и личной жизни.

О переводе государственных услуг в электронный вариант

Расскажите о портале "Дия"?

Через месяц мы запускаем портал "Дия". Это будет большой портал и это будет мобильное приложение. Он будет включать государственные услуги, которые сегодня можно получить на разных сайтах - регистрацию или закрытие бизнеса, помощь при рождении. Что мое самое любимое и над чем я работаю - мы запускаем приложение, где будут водительские права, техпаспорт на авто, идентификационный код и студенческий.

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Мы сейчас на уровне правительства запускаем постановление, которое позволит сделать эксперимент на определенное время. Полицейский сможет смотреть ваше приложение и ваши мобильные права онлайн, и не просить уже у вас пластик. Что интересно, только за этот год украинцев оштрафовали на 71 миллион гривен из-за того, что в них с собой не было прав.

Что такое "Дия"?

"Дия", или если расшифровать аббревиатуру, "Государство и я" - это проект Кабмина о государстве в смартфоне.



В приложение планируют добавить следующие функции:

- проголосовать на выборах;

- написать жалобу на чиновника;

- перерегистрировать автомобиль;

- следить за успеваемостью ребенка в школе;

- оплатить налоги или коммунальные услуги;

- получить рецепт на лекарства;

- зарегистрировать ребенка после рождения

- получить или предоставить разрешение на строительство.

То есть эти права будут приравниваться к бумажным?

Да. Если там что-то произошло и у тебя будут отбирать права, то полицейский как и прежде сможет там статус поменять у себя на планшете и в вашем приложении. И в электронных правах изменится статус и цвет. Не надо будет физически забирать права и гоняться за водителями.

Как это будет выглядеть? К примеру, когда мы пользуемся железной дорогой, то мы покупаем билет и потом его нужно просканировать, чтобы проверить, настоящий ли он. А с правами как будет?

У нас будет QR-код на правах, то есть каждый сможет проверить, действительны ли они. Также полицейский сможет проверить по серии и номеру.

Это только водительские права можно проверить?

Так же можно проверить технический паспорт на автомобиль, что тоже немаловажно. Это студенческие билеты, а это, кстати, тяжелый проект с технической точки зрения, потому что не все готово технически. Мы над этим очень тяжело работаем. Студенческие билеты открывают много бизнес возможностей, потому что, например, кинотеатры сегодня не могут проверить, действителен ли студенческий билет. А когда мы откроем возможность проверять в реестре или по QR-коду студенческий, то каждый бизнес сможет проводить различные акции, скидки и тому подобное.

Сейчас вместо паспорта уже действует ID-карта и к ней дают такую выписку, в которой указано, что фактически никто не вправе требовать документы в цифровом виде. Но на деле это не работает. Не будет ли так работать и с этой системой?

Что касается ID-карты, то с 1 ноября будет нужно меньше с собой носить документов и на ID-карту мы нанесем цифровую подпись. Мы понимаем, почему носится справка с местом вашей регистрации, потому что нет единой базы данных. И мы над этим тоже работаем. Поэтому пройдет некоторое время и можно будет носить только одну ID-карту.



Михаил Федоров

В общем, я очень хочу и я сделаю, что через несколько лет не нужно будет носить никакой пластиковый документ. Я считаю, что государство все знает о человеке, ваши данные есть во многих реестрах, поэтому следующим шагом после студенческих будет электронный ID-паспорт, который будет в телефоне. Я хочу, это моя цель, чтобы все внутренние перевозки осуществлялись без паспортов, а с электронным образцом вашего документа.

Какими еще услугами можно будет воспользоваться онлайн? Например, развестись или жениться.

Я думаю, что это не первоочередные услуги. Уже есть государства, которые оцифровали эти услуги, но развод или брак регистрируются физическим приходом. Но я думаю, что мы тоже сможем такое сделать. Сейчас проанализировали все самые популярные услуги в стране и сделали топовые услуги, которые мы переносим.

Это касается бизнеса. Например, открытия или закрытия ФЛП, помощи при рождении. Возможно, вы слышали о проекте "Е-Малютка" - когда рождается ребенок, то ты автоматически получаешь все услуги, например, регистрируешь ребенка, он получает идентификационный код, сразу попадает в реестр ЗАГСа и др.

Сразу регистрируется карточка, открывается счет в банке. К слову, с нового года появится возможность открывать счет онлайн, так как сейчас такой возможности нет, нужно приходить в банк.

Смотрите видео с презентации Министерства цифровой трансформации:

Мне нравится, что мы нашли такие неявные услуги, которые являются очень коррупционными. Это, например, перевозки габаритного товара по стране Сегодня, чтобы получить разрешение для машины, чтобы перевезти груз, нужно собирать кучу документов в каждой области, отправлять их в Нацполицию.

Я думаю, вы понимаете, как это делается. Мы хотим сделать так, чтобы ты просто отметил маршрут, указал габариты товара, что ты везешь и тебе автоматически посчитало стоимость. И все это без чиновника.

Мы уже оттестированы, но там есть юридические моменты, мы запускаем в ближайшее время электронный кабинет застройщика. Когда ты можешь сообщить онлайн о том, что ты начал что-то строить.

В общем примерно 100 самых популярных услуг мы планируем перевести онлайн. Через несколько лет 100, а через 5 - все, что есть. Если услуг через 5 лет нет онлайн, значит, что их вообще не существует. Мы поставили себе этот принцип. И поверьте, когда ты ставишь таким образом вопрос, у тебя мозг рассуждает по-другому и ты думаешь о том, каким образом это можно сделать.

Поэтому мы сегодня описываем методологию того, как сразу оцифровывать сотни услуг, как найти специалистов, как построить бизнес-процесс, как сделать так, чтобы на нашем портале "Дия" можно было рисовать бизнес-процессы и создавать новые услуги без знаний кода и программирования. А менеджер проекта на стороне центрального органа власти или какой-то комиссии смог сам сделать этот процесс и запустить услугу.

Я знаю, что вы также занимаетесь направлением медицины. Какие там будут услуги?

Это называется I-hels, очень важное направление для нашей страны. Есть база данных, содержащая данные всех жителей страны, которые начали участвовать в реформе медицины, подписывать контракты со своими врачами.

Сейчас мы занимаемся этой базой данных, анализируем состояние защищенности и качество данных. Мы хотим сделать так, чтобы как можно быстрее появилась возможность выдачи электронных рецептов. Также мы работаем над очень важным проектом - реестром трансплантации органов.

Вы говорили, что до следующих выборов украинцы смогут проголосовать через смартфон.

Конечно, все, что мы говорим - мы над этим работаем. Мы проводим исследования, нам помогают различные фонды и мы решаем как будем к этому двигаться. Я слышу много о проблемах с кибербезопасностью, о том, что наша ментальность к этому не готова. Я считаю, что все возможно.

Когда я смогу загрузить это приложение?

Я первый раз говорю какую-то конкретную дату... Давайте так, 1 декабря, я буду очень надеяться, что вы сможете это сделать.

Об Офисе Президента и личной жизни

Мы с вами встречались летом, тогда Вы уже были советником президента. Но поскольку вам не нравился Офис Президента, вы говорили, что он очень помпезный. Поэтому у вас был достаточно сдержанный офис в минималистическом стиле в бизнес-центре. Вам, наверное, должно быть некомфортно сейчас в вашем кабинете?

Я из бизнеса. Всегда работал в open space и кабинетах, которые мне нравятся. Я думал, что это очень важно и влияет на эффективность, настроение и тому подобное. Но когда я поработал в кабинете три дня, то понял, что все эти годы мне было комфортно не из-за того, какое у меня помещение, а из-за людей, с которыми я работаю.

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Чем больше здесь стало людей, с которыми я работаю, которые химически мне нравится, тем больше я не замечаю, что у меня, например, двери посреди стены. Они никуда не ведут, просто не открываются. Что у меня кресло тутр, на котором я не сижу, очень такое графское. В нем я чувствую будто мне лет 50-70, я министр энергетики и сейчас буду говорить, как нам что-то построить неладное. Поэтому мне нравится сидеть с командой за столом, где у нас все совещания проходят.

А телефоны на столе?

Однажды мне на него звонила бывшая глава ЦИК. Она решила, что после победы на парламентских выборах "Слуги народа", от которой я был депутатом на один день, ей тоже интересны электронные выборы. И она позвонила, чтобы договориться о встрече. Но ее уже сняли.



Рабочий стол Михаила Федорова

Все вы решаете через смартфон?

Ну, как сказать все, много вопросов.

Сколько времени вы проводите в телефоне?

На моем телефоне программа показывает, что 4 часа. Днем у меня 8 часов - это регулярные встречи с менеджментом нашего Министерства и руководителями проектов... Такой темп, что несколько часов могу телефон не брать вовсе. Есть приемная, где девушки отвечают на сообщения и принимают звонки. Они делают все, чтобы я был эффективным и фокусировался на предмете своей работы.

У вас первый разряд по шахматам, правильно?

Ну, вообще я кандидат в мастера спорта, но я его не подтвердил. В каком-то году надо было это сделать и поэтому официально у меня первый, но вообще я выполнил норму кандидата в мастера спорта.

А как давно вы занимаетесь? Это было какое-то детское увлечение?

В 9 лет начал заниматься шахматами. Это случайно произошло и в 12 лет у меня уже был первый разряд, в 13 я выполнил норму кандидата в мастера спорта. Уже в 13-14 лет начал преподавать шахматы в школе.



Шахматы - хобби министра

Если у вас шахматы в кабинете - это значит, что вы играете?

Я на этих выходных привез. У нас в воскресенье было заседание Кабмина. Я приехал на своем авто, а они были в багажнике. Мне подарили их еще полгода назад. Я достал их и занес в кабинет. Думаю, пусть здесь лежат.

Я ищу партнера, может, кто-то из министров играет в шахматы и мы когда-то сможем час в год поиграть.

Вы говорили, что занимаетесь спортом?

Да, я долго занимался тайским боксом, но у меня были травмы. Поэтому в последнее время я просто хожу в зал со своей женой. Последний месяц, когда правительство назначили, я еще не был.

Когда я смотрела ваши социальные сети, то увидела, как тепло вы пишете о своей семье, в частности о жене. Я знаю, что она вас поддерживает и даже на некоторые ваши важные мероприятия приходит, когда вы стали министром. Какой вы отец и муж?

Мне очень трудно рассказывать какой я отец и муж. Это очень субъективно. Можно было бы быть лучшим отцом и мужем - больше уделять времени. Для меня это очень важно. Я считаю, что это самая важная сфера жизни. Поэтому много времени провожу с женой и ребенком. Беру операционное участие в воспитании ребенка.

Есть ли у вас традиции или хобби, когда вы вместе проводите время?

Я уже говорил, что мы вместе занимались спортом. И думаю, продолжим вместе с женой. У нас есть традиции на выходных где-то поехать вместе и пообедать всей семьей. Мы очень много путешествовали до назначения.

У меня ребенку 2,7 лет и мы уже где-то 20 стран посетили. Начали путешествовать, когда ребенку было 3 месяца.

Это же очень сложно?

В том и дело, я сегодня не знаю, как это путешествовать без ребенка. Как начали в три месяца и вот до назначения... Перед назначением, за несколько дней, мы были в Нью-Йорке, с женой, без ребенка.

Сейчас я не знаю, как это делать и даже в ближайших планах этого нет, потому что большое количество работы.

Зарплата и недвижимость

Вы получили первую министерскую зарплату? Сколько?

Да. СМИ пишут, что я получил более 50 тысяч гривен. Однако, фактически, там было где-то 40 тысяч гривен.

Это достаточное количество денег, чтобы прожить с семьей?

Нет. Просто я занимался до этого бизнесом всегда и я привык путешествовать. Но мы живем очень просто, поэтому нам этого хватает. Однако, если мы говорим о путешествиях, о помощи родителям, то этого уже не сделаешь. Но за эти годы мы наработали. Мы понимали, почему идем. Мы понимали, сколько сэкономили денег до этого.

Поэтому для нас это не первичный вопрос и, думаю, нам надо доказать, что мы умеем делать результат. И вопрос заработной платы, если правильно нам выставить KPI и правильно их выполнять, - это не главное.

Вы из Запорожья, вы здесь арендуете квартиру или приобрели?

Я переехал год назад в Киев, в сентябре. В начале сентября 2019 (вероятно, речь идет о 2018 году - 24) года, а квартиру тоже купил осенью. Полгода мы переезжали, начали здесь делать ремонт и вот закончили его месяца три спустя.

Вопросы от украинцев

Через социальные сети мы попросили наших зрителей, чтобы они поставили вам вопросы. И больше всего вопросов касались двух тем. Первое - это вашего возраста. Все очень эмоционально реагируют, что вы такой молодой. Насколько вам комфортно в таком молодом возрасте быть в Кабинете Министров и на сколько вы чувствуете себя опытным?

Я уверен, что сегодня такое понятие, как социальный возраст, он важнее, чем физический или физиологический. И в дальнейшем будет становиться еще более важным. Я сегодня встречаю людей, которым 19-20 лет, но уровень их понимания темы, ситуации, философский взгляд - очень глубокий. Поэтому сегодня, когда у нас есть открытый доступ к информации, интернету, есть возможность знакомиться, учиться.

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Процесс социализации очень быстрый. Сегодня трудно понять человеку 20, 25 или 30 лет. Мне, например, говорят, что я выгляжу далеко за 30 лет, поэтому это не важно. А важно то, какой ты человек, какая у тебя суть и что ты знаешь, умеешь.

Поэтому я в 28 лет чаще общаюсь с людьми, которым за 40 и мне с ними очень комфортно. Я могу общаться на семейные темы, об отцовстве, и для меня это все очень комфортно. Поэтому в 28 лет я себя чувствую социально на 35-40 лет.

У вас была попытка стать депутатом в возрасте 23 лет.

Это очень интересная ситуация. У меня брали интервью и я уже рассказывал, что я занимался бизнесом уже в этом возрасте и помогал своим друзьям, которые продвигали политическую партию. Я помогал им там финансово, организационно, и вот выплыло, что я там появился в списках этой партии. На 200 или каком-то месте.

Я юридически эту ситуацию решу, потому что мне интересно, кто вместо меня подавал какие-то документы, потому что я ничего не подавал.

Вы даже не знали?

Я даже не знал. Узнал от журналистов и затем в "Википедии" о себе прочитал. Это очень интересно, у меня и сейчас нет политических амбиций, я никогда не хотел стать политиком. Тогда я занимался и был сфокусирован на бизнесе. Но когда я что-то беру, то стараюсь сделать это лучше и на высоком уровне.

Если бы я даже хотел в каком возрасте стать депутатом, то я бы точно не пошел в непроходимую партию на 200 каком-то месте. Наверное, так мою помощь восприняли слишком буквально, поэтому решили меня так приблизить к статусу народного депутата.

У меня никогда не было каких-либо действий, связанных с тем, чтобы стать политиком. Это только сейчас так оно сложилось, что именно сегодня в это время у меня есть ресурсы и видение, что нужно сделать в стране, поэтому я здесь сегодня.

Другой вопрос, который всех интересует - когда вы начнете общаться на украинском языке. Но мы уже видим это.

Да, мы с вами здесь общаемся на украинском языке. Я родился уже в независимой Украине. Я учился на украинском. В университете я хорошо учился, поэтому готовился к семинарам, лекциям, часто выступал на украинском языке.

Недавно нашел свою первую научную работу, которая была посвящена трансформации молодежного предпринимательства. И она написана на украинском языке. Я помню, что мне на русском было трудно писать что-то научное. Я разговаривал и писал на украинском языке.



Михаил Федоров

Но 5 лет я занимался предпринимательством, очень много читал русскоязычной литературы. Именно американской бизнес-литературы, которая переведена на русский. Если не практикуешь, то потом трудно говорить на профессиональные темы на украинском языке. Сегодня возвращаюсь на путь украиноязычного человека.

Я думаю, что через некоторое время и на очень узкие профессиональные темы смогу общаться на украинском. Вы видите, что у меня и сейчас нет никаких барьеров.

Английский язык. Вы также работаете еще и над этим вопросом?

Всегда в школе у ​​меня было две четверки. Уже девятки были, ведь я по 12-балльной системе учился. Всегда было две девятки, а все остальное было отлично. Это русский язык и английский язык. У меня какое-то фонетическое несовершенство или я не знаю, какая там проблема. Но что-то языки мне не так легко даются, поэтому английский язык я изучаю.

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У меня уже есть несколько европейских политиков, которые мне очень нравятся и которым я в глаза сказал: "В следующий ваш приезд осенью 2020 года мы будем общаться на английском языке свободно". Я уже через несколько месяцев без переводчика провожу 90% встреч. Все понимаю, пишу себе заметки. Еще есть барьер общаться на английском, но все быстро сделаем.

Знаете, какой самый необычный вопрос был? Где вы служили?

Когда я учился в Запорожском национальном университете, то проходил обучение на военной кафедре. Поэтому закончил военную кафедру по специальности артиллерист. У нас был курсовой офицер, который был очень честным и уважаемым человеком и мы реально там учились. Мы стреляли, изучали с чего "Гаубицы" созданы, как они работают. У нас реально было обучение. Поэтому у меня есть даже звание младшего лейтенанта.