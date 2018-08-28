Объявили стоимость процессоров Intel Coffee Lake Refresh в европейских магазинах

Уже в ближайшее время на прилавках магазинов появятся старшие процессоры Intel Coffee Lake Refresh, которые сочетают в себе до 8 физических ядер и конструктивное исполнение LGA1151. В сети появилась информация о стоимости новых процессоров.

Об этом сообщает Alza.

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За прошедший уикенд троица старших моделей, принадлежащих к изделиям "первой волны", прописалась на страницах большого числа европейских онлайн-магазинов, что позволяет владельцам платформы LGA1151-v2 предварительно оценить возможные затраты и целесообразность апгрейда.

Итак, за процессор Intel Core i5-9600K европейским ПК-энтузиастам и геймерам придется отдать 275 – 292 евро (около 8435 –8960 гривен) в зависимости от магазина. Более производительный чип Core i7-9700K предлагается зарубежными ритейлерами по цене 403 – 436 евро (около 12 360 – 13 375 гривен), а флагманский Core i9-9900K оценивается в 520 – 560 евро (около 15 950 – 17 180 гривен).

Характеристики процессоров Intel 9000 серии

Для сравнения, уже знакомые Intel Core i5-8600K (6 ядер/6 потоков, 3,6/4,3 ГГц) и Core i7-8700K (6 ядер/12 потоков, 3,7/4,7 ГГц) в этих же магазинах доступны по цене 240 евро (около 7360 гривен) и 345 евро (около 10 580 гривен) соответственно. При этом стать владельцем AMD Ryzen 7 2700X (8 ядер/16 потоков, 3,7/4,3 ГГц) можно за 315 евро (около 9660 гривен).

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Следует иметь в виду, что приведенные выше цены указаны с учетом НДС и рекомендованная стоимость новых процессоров, которую Intel будет указывать в своих маркетинговых материалах, должна оказаться немного ниже. Релиз первых чипов Core 9000 серии, как ожидается, состоится в течение ближайших пары месяцев.

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