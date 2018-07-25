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Instagram добавил новую функцию: теперь соцсеть показывает статус

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Instagram добавил новую функцию
Instagram добавил новую функцию / Фото из открытых источников

В социальной сети Instagram появилась новая функция – теперь пользователи могут узнать, кто из друзей онлайн и готов отвечать на сообщение.

Об этом говорится в официальном сообщении соцсети.

Так, если пользователь в этот момент находится в сети, вы сможете увидеть зеленый кружочек напротив фото профиля в любом из разделов программы, в том числе и во входящих сообщениях. Такая функция доступна только для друзей, которые вас отслеживают.

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В то же время, если пользователь не хочет, чтобы его статус видели другие, то в меню настроек можно отключить эту функцию. При этом, сам пользователь тоже не сможет знать статус своих друзей в соцсети.

via GIPHY

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Теги: Техно Соцсети Instagram Интернет
Источник: 24 Канал
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