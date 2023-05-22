Циничный обстрел части ГСЧС, десяток пострадавших: что известно об атаке на Днепр 22 мая

Враг выпустил несколько десятков воздушных целей в направлении Днепропетровщины. Многие ракеты и дроны удалось сбить силам ПВО, однако были и прилеты. В результате этого есть пострадавшие и разрушенные инфраструктурные объекты.

В ночь на 22 мая в Днепре и в целом по региону было неспокойно. Около 02:30 раздалась воздушная тревога, а в 04:25 появились первые сообщения о последствиях вражеской атаки. Больше об этом – в материале 24 Канала.

Смотрите также Днепр испытал мощную атаку врага, но выдержал ее: первая информация от ОВА

О жертвах и пострадавших

Глава ОВА Сергей Лысак констатировал, что в Днепровском районе из-за ракетного удара получил ранение 27-летний мужчина – сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Вместе с тем в Илларионовской общине Синельниковского района упал обломок БПЛА и ракеты, в результате чего пострадали 7 человек. Среди них женщины 52 и 70 лет – медики оказывают им помощь.

Разрушение инфраструктуры

В Днепровском районе было повреждено несколько зданий спасательного подразделения. Из-за ударов вспыхнули два пожара, однако пламя удалось оперативно ликвидировать.

Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники – повреждены. Побиты и 25 частных машин и 2 автобуса,

– написал Лысак.

В то же время он отметил, что было попадание в частное предприятие в Днепре. Всего в городе повреждено 3 здания из-за обстрела.

Также в населенных пунктах Илларионовской общины зацепило 3 частных дома, 9 многоквартирных зданий, а также детсад, магазины и админздания. Разбито 6 авто.

Последствия обстрела Днепра и области / фото ОВА

Атака на часть ГСЧС

Отдельно подчеркнем, что российские солдаты выпустили ракеты по спасательной части в Днепре. Как известно, это нарушение норм Женевской конвенции – то есть законов, обычаев ведения войны и просто человеческой морали.

Обстрел части ГСЧС: просматривайте фото и видео

Работа ПВО

Как отметили утром 22 мая в Воздушных силах, оккупанты выпустили по области:

20 ударных беспилотников типа Shahed-136/131 (все сбила ПВО);

16 ракет разных типов (четыре Х-101/Х-555 сбила ПВО).

Собственно, среди арсенала вооружения, атаковавшего ночью Днепр, были такие крылатые воздушные цели:

4 ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, которые оккупанты выпустили из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;

5 ракет Х-22 – из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 с направления Азовского моря и Курской области;

2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

5 зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной территории Запорожской области.

Мотивы врага

Утром 22 мая эту атаку также прокомментировала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, российские захватчики пытаются найти уязвимые места в работе украинской противовоздушной обороны, поэтому и сосредоточились на одном направлении, выпустив несколько десятков различных воздушных целей.

Учитывая, что применяется разное оружие, это еще раз подтверждает, что врагу не дает покоя наша ПВО,

– подчеркнула спикер.

Также она заявила, что в последнее время противник продвигает нарратив относительно того, что украинская ПВО "вредная", ведь вследствие ее работы и падения обломков воздушных целей есть разрушения и пострадавшие.

Гуменюк призвала не вестись на такие манипуляции и всегда спускаться в укрытие, чтобы уберечь свою жизнь.

Читайте также Это неприятная новость: в России увеличилось производство ракет с прошлого года

Надо сказать, что Россия несколько изменила тактику ракетных ударов. По крайней мере, об этом говорили в британской разведке. Как отметили эксперты, захватчики активнее начали обстреливать города и села нашего государства ночью, хотя таких массированных атак, которые были осенью 2022-го, – не наблюдается.

Однако враг чаще стал использовать невооруженные беспилотные летательные аппараты наблюдения SuperCam для того, чтобы повысить эффективность ударов. Однако нюанс в том, что эти дроны очень уязвимы к украинским ПВО.