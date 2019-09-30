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      Обвинили во лжи и не вызывали скорую: шокирующий скандал в центре реабилитации детей

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      Персонал Одесского центра реабилитации детей игнорировал жалобы 14-летней подопечной на плохое самочувствие. Скорая приехала только после того, как вмешалась мать и местные активисты. Девочку госпитализировали с подозрением на внутреннее кровотечение.

      Впоследствии выяснилось, что она случайно съела средство для мытья посуды. А когда ей стало плохо, сотрудники центра решили, что ребенок симулирует. Поэтому, не учитывали все ее просьбы о помощи. Более того, начали угрожать ей и другим подопечным, которые просили вызвать для нее скорую.

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      Утром в больнице девочке стало хуже. Поэтому из инфекционного отделения ее перевели в хирургию. А сейчас вообще решают вопрос о транспортировке в другое медицинское учреждение.

      Девочка рассказывала, что в центре ее били. А сейчас мы находимся в Хмельницком отделении полиции города Одессы. Мать пишет заявление и будет принимать направление. К сожалению, полиция очень долго тянет, не хочет давать направление. Мы здесь уже очень долго сидим и сегодня можем не успеть,
      – заявила местная активистка Зоя Мельник.

      Мать четырнадцатилетней, вместе с активистами в отделении полиции. Пишет заявление о неправомерности действий работников центра социально-психологической реабилитации.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Активисты Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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