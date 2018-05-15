Обыски в "РИА Новости Украина": в сети появилось видео

Утром 15 мая стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в киевскую редакцию российского пропагандистского СМИ "РИА Новости Украина".

Информацию об обысках подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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На своей странице в Facebook она отметила, что решается вопрос о задержании руководителя этого СМИ, которым является Кирилл Вышинский.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации. Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины. Сейчас проходят следственные действия,

– анонсировали в СБУ.

Между тем в сети появилось видео с места обысков в "РИА Новости Украина".



Через стеклянную стену видно, как человек, похожий на человека в форме, осматривает помещения.

Смотрите видео обысков в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве:

На сайте rian.com.ua указано, что их бюро и пресс-центр в Киеве расположены по адресу улица Шота Руставели, 16.