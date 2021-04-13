На одной из улиц Одессы камера наружного видеонаблюдения зафиксировала смешной инцидент. Одна женщина бросила свой обед на дорогу, а другая – не побрезговала его поднять и даже начала есть.

Это видео появилось в сети. "Сокровище" из фаст-фуд ресторана выбросили целым, нераспакованным, и, вероятно, свежим. Одна из девушек подняла его во время своей прогулки с подругой.

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Что известно об инциденте

В Одессе по Екатерининской улице прогуливалась пара. Вероятно, они зашли в МакДональдз, чтобы приобрести себе обед.

Но во время пешей прогулки разгорелась ссора.

В эмоциях женщина несколько раз ударила своего спутника бумажным пакетом с фаст-фудом.

От тогопакет не выдержал, и все его содержимое рассыпалось на дороге.

Камера видеонаблюдения зафиксировала потом еще одну группу людей, которая прошлась по тому же маршруту.

Но одна из прохожих, вероятно, соблазнилась завернутым бургером. Она решила, что такому добру пропадать не стоит, подняла его с дороги и начала есть.

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