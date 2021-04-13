Кто-то потеряет, кто найдет: в Одессе девушка подобрала бургер на дороге – видео
На одной из улиц Одессы камера наружного видеонаблюдения зафиксировала смешной инцидент. Одна женщина бросила свой обед на дорогу, а другая – не побрезговала его поднять и даже начала есть.
Источник:24 канал
Это видео появилось в сети. "Сокровище" из фаст-фуд ресторана выбросили целым, нераспакованным, и, вероятно, свежим. Одна из девушек подняла его во время своей прогулки с подругой.
Актуально В Киеве мужчина устроил заплыв в фонтане ботанического сада: видео
Что известно об инциденте
- В Одессе по Екатерининской улице прогуливалась пара. Вероятно, они зашли в МакДональдз, чтобы приобрести себе обед.
- Но во время пешей прогулки разгорелась ссора.
- В эмоциях женщина несколько раз ударила своего спутника бумажным пакетом с фаст-фудом.
- От тогопакет не выдержал, и все его содержимое рассыпалось на дороге.
- Камера видеонаблюдения зафиксировала потом еще одну группу людей, которая прошлась по тому же маршруту.
- Но одна из прохожих, вероятно, соблазнилась завернутым бургером. Она решила, что такому добру пропадать не стоит, подняла его с дороги и начала есть.
Внезапные потери и находки на тротуарах в Одессе: видео
Поделиться новостью