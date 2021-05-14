О попытке изнасилования сообщила мать 3-летнего мальчика. Сосед проник в квартиру, когда женщины не было дома.

На месте работают следователи. Они пытаются установить все детали инцидента. К теме Пока была одна дома: на Харьковщине 13-летнюю девочку изнасиловал 60-летний сосед Что известно о происшествии Инцидент произошел в квартире в переулке Вильгельма Габсбурга (бывшем Богданова) в Приморском районе Одессы.

Предполагаемого педофила, которого обнаружила женщина в своей квартире, задержали.

Если вину мужчины докажут, ему будет грозить до 12 лет тюрьмы.

Сейчас пресс-секретарь полиции в Одесской области игнорирует звонки редакции 24 канала.

Фото предполагаемого насильника / Фото "УСИ" Обратите внимание! На Днепропетровщине выявили педофила, который занимался развращением несовершеннолетних в детском доме. Вероятно, он не только насиловал 13-летнюю девочку, но и заставлял ее смотреть порнографию