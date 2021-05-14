Пытался изнасиловать 3-летнего мальчика: в Одессе задержали мужчину – фото
О попытке изнасилования сообщила мать 3-летнего мальчика. Сосед проник в квартиру, когда женщины не было дома.
Источник:"УСИ"
На месте работают следователи. Они пытаются установить все детали инцидента.
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Что известно о происшествии
- Инцидент произошел в квартире в переулке Вильгельма Габсбурга (бывшем Богданова) в Приморском районе Одессы.
- Предполагаемого педофила, которого обнаружила женщина в своей квартире, задержали.
- Если вину мужчины докажут, ему будет грозить до 12 лет тюрьмы.
- Сейчас пресс-секретарь полиции в Одесской области игнорирует звонки редакции 24 канала.
Фото предполагаемого насильника / Фото "УСИ"
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