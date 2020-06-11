В Одессе подожгли авто адвоката Болдина, который защищал фигуранта дела Гандзюк: фото и видео
В Одессе средь бела дня группа лиц подожгла автомобиль адвоката Максима Болдина. Ранее он был защитником фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк – Игоря Павловского.
О поджоге на своей фейсбук-странице сообщила руководительница Всеукраинского профсоюза адвокатов Украины Надежда Коринная.
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По ее словам, сейчас поджог авто Болдина связывают с его адвокатской деятельностью. Коринная также обнародовала скриншоты с камеры наблюдения, на которых видно момент возгорания автомобиля.
Поджог авто Болдина: видео
Поджог автомобиля Болдина: видео
"Это же какое надо было иметь желание мести, чтобы даже не пожалеть людей, живущих в окрестных домах", – заметила юрист.
Сам Болдин уже прокомментировал инцидент "Думской". Он считает поджог авто попыткой его запугать.
Это однозначно попытка меня запугать. Но по какому именно поводу, пока прокомментировать не могу, это выяснит следствие,
– уточнил он.
Автомобиль Болдина, а именно – Mercedes-Benz S63 AMG подожгли около 15:40 вблизи Куликова поля. Перед этим очевидцы говорят, что слышали неподалеку от этого места звуки выстрелов. После поджога очевидцы увидели группу неизвестных молодых людей, одетых в какую-то униформу. Они быстро скрылись с места событий.
Что известно о Максиме Болдине: коротко