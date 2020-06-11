В Одессе средь бела дня группа лиц подожгла автомобиль адвоката Максима Болдина. Ранее он был защитником фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк – Игоря Павловского.

О поджоге на своей фейсбук-странице сообщила руководительница Всеукраинского профсоюза адвокатов Украины Надежда Коринная.

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По ее словам, сейчас поджог авто Болдина связывают с его адвокатской деятельностью. Коринная также обнародовала скриншоты с камеры наблюдения, на которых видно момент возгорания автомобиля.

Поджог авто Болдина: видео

Поджог автомобиля Болдина: видео

"Это же какое надо было иметь желание мести, чтобы даже не пожалеть людей, живущих в окрестных домах", – заметила юрист.

Сам Болдин уже прокомментировал инцидент "Думской". Он считает поджог авто попыткой его запугать.

Это однозначно попытка меня запугать. Но по какому именно поводу, пока прокомментировать не могу, это выяснит следствие,

– уточнил он.

Автомобиль Болдина, а именно – Mercedes-Benz S63 AMG подожгли около 15:40 вблизи Куликова поля. Перед этим очевидцы говорят, что слышали неподалеку от этого места звуки выстрелов. После поджога очевидцы увидели группу неизвестных молодых людей, одетых в какую-то униформу. Они быстро скрылись с места событий.



Автомобиль Максима Болдина подожгли среди Одессы / Фото "Думская" Автомобиль Максима Болдина подожгли среди Одессы / Фото "Думская"



Автомобиль Болдина после поджога / Фото УСІ

Что известно о Максиме Болдине: коротко

44-летний Максим Болдин окончил Одесский национальный университет имени Мечникова по специальности "Правоведение", где получил юридическую квалификацию, и Одесский государственный экономический университет.

В 2002 году он стал помощником народного депутата Украины Эдуарда Гурвица, занимал должность 3 года.

В 2006 году начал заниматься адвокатской деятельностью, за год возглавил юридическое управление Одесского горсовета.

В 2011 году занимал одну из ключевых должностей в Антимонопольном комитете, оставаясь, при этом, консультантом Одесского облсовета.

С 2012 по 2015 год Болдин был управляющим партнером адвокатской компании В&G, а также одесского офиса юридической фирмы "Гвоздий и Оберкович", а в 2015 году занял такую ​​же должность в юридической фирме inTrust.

Был среди фаворитов на должность председателя Одесской областной администрации в 2019 году. Впрочем, впоследствии на эту должность был назначен Максим Куцый.