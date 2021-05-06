На улице Черноморского Казачества в Одессе вечером 5 мая случилась авария с автомобилем службы такси Uklon. Chevrolet Aveo наехал на бетонную стену и от удара машина загорелась. Пассажирку госпитализировали с многочисленными травмами.

ДТП произошло примерно в 18:30. Причиной считают то, что водитель не справился с управлением. Он погиб на месте.

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Другие детали этой аварии

Также, в автомобиле была 41-летняя женщина. Ее доставили в больницу с многочисленными травмами. У потерпевшей обнаружили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы и ушибы.

Автомобиль такси, который загорелся в Одессе: видео телеграм-канала "Новости Одессы"

В телеграм-канале "7 канал" сообщили, что водителю во время движения стало плохо. На фото с места видно, что он вылетел из машины и лежал у бетонной стены.

Место аварии после тушения автомобиля такси: видео телеграм-канала "7 канал"

На видео с места видно, что сначала возгорание пытались тушить огнетушителями. Впоследствии, приехали два автомобиля МЧС.

Пожар такси в Одессе: видео телеграм-канала "Новости Одессы" (18+)

Обратите внимание! Вечером, 4 апреля, на перекрестке улицы Краснова и Адмиральского проспекта в Одессе, столкнулись легковушка и автомобиль службы Uklon. Такси вылетело на тротуар и ударилось о столб. В результате аварии в больницу попали 3 человека.