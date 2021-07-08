Инцидент произошел на границе улиц Канатной и Арнаутской 8 июля утром. Улицу уже очистили от обломков.
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Чудом не пострадали
Водитель, проезжавший мимо, зафиксировал на видео момент, когда падает карниз. На записи видно, что возле памятника архитектуры шли по меньшей мере 5 человек.
Момент падения карниза: смотрите видео
Карниз обвалился в нескольких сантиметрах от прохожих. Это случилось очень неожиданно. Если бы он упал на головы людей – маловероятно, что кто-то бы из них выжил.
Как следствие, едва не пострадали люди / Фото "Думская"
Ранее карниз уже обваливался
Памятник, с которого упал карниз – это доходный дом Верготи. Он давно находится в аварийном состоянии.
В ноябре 2020 года карниз уже обваливался и едва не убил мужчину.
На границе улиц Канатной и Арнаутской упал карниз / Фото "Думская"