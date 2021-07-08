Инцидент произошел на границе улиц Канатной и Арнаутской 8 июля утром. Улицу уже очистили от обломков.

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Чудом не пострадали

Водитель, проезжавший мимо, зафиксировал на видео момент, когда падает карниз. На записи видно, что возле памятника архитектуры шли по меньшей мере 5 человек.

Момент падения карниза: смотрите видео

Карниз обвалился в нескольких сантиметрах от прохожих. Это случилось очень неожиданно. Если бы он упал на головы людей – маловероятно, что кто-то бы из них выжил.



Как следствие, едва не пострадали люди / Фото "Думская"

Ранее карниз уже обваливался

Памятник, с которого упал карниз – это доходный дом Верготи. Он давно находится в аварийном состоянии.

В ноябре 2020 года карниз уже обваливался и едва не убил мужчину.



На границе улиц Канатной и Арнаутской упал карниз / Фото "Думская"

Заметим! Недавно на Веры Холодной в Одессе от фасада бывшего кинотеатра "Одесса" отвалилось несколько кирпичей. Упали они на припаркованные рядом автомобили. В итоге у одной из машин разбились заднее стекло и люк. Другая получила вмятины на капоте.