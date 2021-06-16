Об этом сообщили в сети 16 июня. Впоследствии злоумышленника задержали.

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Снимал напряжение с пистолетом

К охранникам муниципальной стражи подбежали несколько детей.

Они рассказали, что возле памятника "Пушка" стреляют из пистолета.

Муниципалы сразу вызвали полицию.

Туда приехали правоохранители с автоматами.

Они сразу задержали злоумышленника и изъяли пистолет.

У него были признаки опьянения.

То, что начал стрелять, злоумышленник объяснил желанием "выпустить пар".

Мужчина оказался ранее судимым.

Он отбыл наказание за грабеж.

Имел ли задержанный разрешение на оружие – неизвестно.

В результате происшествия никто не пострадал.

Официально полиция пока никак не комментировала этот инцидент.



Пистолет, который изъяли у задержанного одессита / Фото телеграм-канала "7 канал"

Журналисты 24 канала пытались связаться с полицией Одесской области, чтобы получить больше информации. Однако там не поднимают трубку.

Обратите внимание! В Ивано-Франковске ночью 12 июня в центре города прохожие увидели драку. Потом они услышали, как раздались выстрелы. На место сразу прибыли правоохранители.