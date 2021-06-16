Об этом сообщили в сети 16 июня. Впоследствии злоумышленника задержали.

К теме В Одессе застрелили молодого парня: пытался украсть бампер

Снимал напряжение с пистолетом

  • К охранникам муниципальной стражи подбежали несколько детей.
  • Они рассказали, что возле памятника "Пушка" стреляют из пистолета.
  • Муниципалы сразу вызвали полицию.
  • Туда приехали правоохранители с автоматами.
  • Они сразу задержали злоумышленника и изъяли пистолет.
  • У него были признаки опьянения.
  • То, что начал стрелять, злоумышленник объяснил желанием "выпустить пар".
  • Мужчина оказался ранее судимым.
  • Он отбыл наказание за грабеж.
  • Имел ли задержанный разрешение на оружие – неизвестно.
  • В результате происшествия никто не пострадал.
  • Официально полиция пока никак не комментировала этот инцидент.

пістолет зброя стріляв стрілянина Одеса Поліція
Пистолет, который изъяли у задержанного одессита / Фото телеграм-канала "7 канал"

Журналисты 24 канала пытались связаться с полицией Одесской области, чтобы получить больше информации. Однако там не поднимают трубку.