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      Одесские руины: как на самом деле используют деньги на реставрацию исторических памятников

      Схемы - Читати новину українською

      С каждым годом Одесса в буквальном смысле разрушается и обваливается на глазах. Речь идет о памятники архитектуры, которых в городе насчитывается более тысячи. Кто в этом виноват и насколько эффективно используются средства на реставрацию - исследовали журналисты проекта "Схемы в регионах".

      У місті нараховується аж 1016 пам'яток архітектури, з них – 8 національного і 1008 місцевого значення. Водночас в Одесі триває руйнування цих будівель.

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      Місцеві мешканці скаржились на тріщини в стінах, діряві дахи і викришування ліпнини в історичних будинках. І це не кажучи про таке явище, як "балконопад". Журналістів зацікавили три пам'ятки архітектури місцевого значення, значними частками яких володіє міська рада. Це будинок на Ніжинській і два будинки на Пушкінській.

      карта
      Будинок на Ніжинській і два на Пушкінській

      Будинок Футрана на Пушкінській, 54

      Будинок Футрана одна з найбільших окрас Пушкінської. Наразі фасадна частина будинку Футрана обсипається на очах. Як балконні плити, так і оздоблювальні елементи, крізь які видніються дерев'яні перекриття.

      будинок
      Будинок Футрана


      Будинок на Пушкінській, 54

      Будинок на Пушкінській, 45

      Ще гірший стан – у будинку № 45 на Пушкінській – він стоїть за дві сотні метрів від будинку Футрана. І це – також пам'ятка архітектури місцевого значення.


      Пушкінська, 54

      Близько три роки тому там сталася аварія. Один із кронштейнів просто впав і потягнув за собою частину балкону.

      Будинок на Ніжинській, 66

      Третя адреса, яку відвідали журналісти – це будинок на Ніжинській, 66. Попри цінність будинку, він проблемний і небезпечний – карниз величезними шматками обвалюється на тротуар.


      Ніжинська, 66

      Іще дві одеські пам'ятки архітектури проінспектували гід-краєзнавиця Ганна Купрій разом із журналістом Кирилом Овсяним: будинки на Рішельєвській, 55 і Канатній, 28. Частиною площі так само володіє Одеська міська рада.


      Будинки на Рішельєвській, 55 і Канатній, 28

      Будинок на Канатній, 28

      Він побудований наприкінці 19 століття є у переліку пам'яток архітектури. Зовнішній вигляд цього будинку і стан фасаду – уже звичний: із тріщинами і втраченими окремими елементами оздоблення.


      Вулиця Канатна, 28

      Краєзнавиця Ганна Купрій розповіла, що в Одесі збереглося дві третини спадщини з цього періоду – друга половина 19 сторіччя. І тому будівля потребує лише реставрації.

      Будинок на Рішельєвській, 55

      Таку ж ситуацію журналісти спостерігали і з будівлею на Рішельєвській, 55. Там обвалюється шар декору. У таких пам'ятках архітектури десятиліттями живуть одесити. І це проблемно не лише через те, що в будь-який момент може обвалитися балкон чи відпасти частина оздоблення, а й через внутрішній стан будинків.


      Внутрішній стан будинків

      Таким чином, аналіз журналістами стану пам'яток архітектури у середмісті Одеси показав: старовинні будинки перебувають не в найкращому стані. Фасади руйнуються і обсипаються просто під ноги, а мешканці скаржаться ще й на внутрішній стан будівель.

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      Та журналісти не дарма від початку відібрали ці об'єкти, які частково перебувають у власності міської ради. Виявляється, гроші в бюджеті Одеси на реставрацію є. Питання в тому, чи справедливо і ефективно їх використовують.

      Ремонт будинку Руссова

      Будинок мільйонера і мецената часів Російської імперії Олександра Руссова пережив громадянську і Другу світову війни. У радянські часи в ньому були комунальні квартири, а за української незалежності його визнанали аварійноим.

      Тому минулорічне оголошення міської влади про те, що реконструкція будинку, яка зі значними перервами проводилась іще з кінця 2016 року, підходить до завершення, стало святом для містян. На роботи витратили понад 100 мільйонів гривень із одеського міського бюджету – тобто з податків самих одеситів. Чинний мер Одеси Геннадій Труханов так коментував цю подію: "Я думаю, що буде радість від цієї новини… будуть радіти всі одесити, розсіяні по світу".

      труханов
      Геннадій Труханов

      Відповідно до даних реєстру, 13 квадратних метрів у цьому будинку належить Одеській міській раді, а левова частка – юридичним й фізичним особам, які пов'язані із одеським бізнесменом Русланом Тарпаном, засновником будівельно-інвестиційної групи компаній "Інкор".


      Руслан Тарпан

      Та крім того, що фірми Руслана Тарпана отримали відновлені коштом міста квадратні метри в будинку Руссова, журналісти виявили, що і управляти будинком будуть власники приміщень, а не мерія – відповідно до реєстру судових справ.

      У 2017 році з ініціативи співвласників приміщень-квартир у будинку Русова створили ОСББ "Реставратор 21", яке має право перебрати на себе функції управління будинком Руссова. Керівником ОСББ стала людина, близька до Тарпана, – Євген Побережнюк. Зрештою, суд вирішив скасувати його реєстрацію. Але у жовтні 2018 року Велика палата Верховного суду відмовила міськраді у задоволені позову і таким чином легітимізувала ОСББ.

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      Сам факт реконструкції багатостраждального будинку Руссова – гарний приклад того, що об'єкти, які пережили пожежі і десятиліття руйнування, можна рятувати. Але це не найкращий приклад ефективного використання міських коштів для такого порятунку – коли приватному власникові відновлюють стіни і перекриття коштом одеситів.

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      Автор: Максим Савчук
      Теги: Деньги Новости недвижимости Новости Одессы Геннадий Труханов
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