Также президент поручил проработать вопрос присвоения музею имени его умершего руководителя Александра Ройтбурда. Ему 14 октября должно было исполниться 60 лет.

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Согласно указу, статус музея присвоили, учитывая общегосударственное и международное признание результатов его деятельности как ведущего культурно-образовательного и научно-исследовательского учреждения.

В то же время Кабинету Министров поручено проработать вопрос о проведении ремонтно-реставрационных работ на здании-памятнике национального значения, в котором расположен музей.

В музее отреагировали на присвоение статуса. Там выразили всем благодарность за поддержку.

Обратите внимание! Минкульт в июле отказал в предоставлении статуса национального Одесскому художественному музею.

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