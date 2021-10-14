Также президент поручил проработать вопрос присвоения музею имени его умершего руководителя Александра Ройтбурда. Ему 14 октября должно было исполниться 60 лет.
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Согласно указу, статус музея присвоили, учитывая общегосударственное и международное признание результатов его деятельности как ведущего культурно-образовательного и научно-исследовательского учреждения.
В то же время Кабинету Министров поручено проработать вопрос о проведении ремонтно-реставрационных работ на здании-памятнике национального значения, в котором расположен музей.
В музее отреагировали на присвоение статуса. Там выразили всем благодарность за поддержку.
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Что известно об Александре Ройтбурде
- Александр Ройтбурд возглавлял Одесский художественный музей с 2018 года. Его контракт был рассчитан на 5 лет – до 2023 года.
- Ройтбурд скончался 8 августа из-за онкологического заболевания. Оно осложнилось вследствие переноса коронавируса в тяжелой форме.
- По словам заместителя директора музея Александры Ковальчук, на протяжении всех лет работы Ройтбурд мечтал, чтобы вуз получил статус национального.