В сети появилось видео, на котором мужчина, который якобы устроил стрельбу из автомата в пригороде Одессы, раскаивается в содеянном.
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Извинения участника дебоша в Одессе
Я, Крамаренко Кирилл Игоревич, прошу прощения у жителей города Одессы за свое неподобающее поведение. Я искренне раскаиваюсь,
– заявил он на видео.
Крамаренко пообещал, что впредь не будет делать подобных поступков.
Интересно, что фамилия и имя мужчины, который попросил прощения, не чеченские.
Якобы участник стрельбы в Одессе извинился: смотрите видео
Стрельба на свадьбе в Одессе: что известно
- В селе Фонтанка под Одессой чеченцы посреди улицы открыли огонь из автомата. Рядом одобрительно сигналили автомобили, некоторые устроили на дороге дрифт.
- После этого полиция объявила операцию "Перехват" и начала искать дебоширов. Вскоре их задержали возле ресторана, в котором должна была состояться громкая свадьба.
- Начальник полиции Одесской области Олег Бех заявил, что личность мужчины, устроившего стрельбу, установлена. Он понесет наказание в соответствии с законодательством.
- Также известно, кто был водителем-дрифтером, который создавал аварийную ситуацию на дороге. На него составят административный протокол.
Автоматная очередь среди Фонтанки: смотрите видео