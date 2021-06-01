Журналисты сообщают, что такова цена за черешню по состоянию на 1 июня.
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Килограмм черешни – полтысячи гривен
Заоблачные цены на черешню на Новом рынке Одессы. Там продают черешню по 500 гривен за килограмм. Чтобы попробовать одну – надо заплатить 7 гривен.
Продавцы рынка утверждают, что на других рынках ситуация почти такая же.
А вот на клубнику цена снижается – килограмм можно купить за 50-60 гривен,
Коротко про урожай
- В начале мая аграрии сообщали, что из-за заморозков урожай фруктов и ягод оказался под угрозой. Они также опасались, что из-за перепадов температуры могут остаться совсем без урожая.
- Известно, что из-за погодных условий высокого урожая клубники не будет. Поэтому цена ягоды будет держаться на высоком уровне.
- Несмотря на неблагоприятную погоду, в этом году пчеловоды ожидают хороший урожай меда.