Охранники Терехова набросились на харьковского журналиста: видео
Журналист издания RegioNews пытался задать вопрос исполняющему обязанности мэра Харькова Игорю Терехову. Однако это не удалось сделать, поскольку помешала охрана чиновника. Ее сотрудники вели себя агрессивно и толкали журналиста.
Источник:Regionews
Это случилось 13 мая на Юбилейном проспекте. Там проходила встреча Терехова с жителями Салтовского жилого массива.
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Организаторы этой встречи обещали, что каждый желающий сможет что-то спросить у чиновника. Журналист спросил, как Терехов планирует увековечивать память Кернеса и почему ничего для этого еще не сделал. Однако после этого исполняющий обязанности мэра резко развернулся и начал убегать.
Зато с сотрудником СМИ начали общаться охранники. Они вели себя достаточно агрессивно – отталкивали и не давали пройти. Также пытались вырвать из рук журналиста микрофон и угрожали.
На просьбу не препятствовать профессиональной деятельности охранники никак не реагировали. Пока журналист просил вызвать полицию, Терехов сел в автомобиль и уехал.
Нападение охраны Терехова на журналиста: видео Regionews
Какое наказание возможно за такие действия
Сотрудники издания считают, что такие действия являются препятствием законной профессиональной деятельности журналистов. Поэтому сейчас они уже готовят соответствующее заявление в правоохранительные органы.
Если вину охранников докажут, то им могут угрожать 3 варианта наказания:
- штраф до 850 гривен;
- заключение на срок до 6 месяцев
- условное заключение на срок до 3 лет.
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