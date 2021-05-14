Журналист издания RegioNews пытался задать вопрос исполняющему обязанности мэра Харькова Игорю Терехову. Однако это не удалось сделать, поскольку помешала охрана чиновника. Ее сотрудники вели себя агрессивно и толкали журналиста.

Это случилось 13 мая на Юбилейном проспекте. Там проходила встреча Терехова с жителями Салтовского жилого массива.

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Организаторы этой встречи обещали, что каждый желающий сможет что-то спросить у чиновника. Журналист спросил, как Терехов планирует увековечивать память Кернеса и почему ничего для этого еще не сделал. Однако после этого исполняющий обязанности мэра резко развернулся и начал убегать.

Зато с сотрудником СМИ начали общаться охранники. Они вели себя достаточно агрессивно – отталкивали и не давали пройти. Также пытались вырвать из рук журналиста микрофон и угрожали.

На просьбу не препятствовать профессиональной деятельности охранники никак не реагировали. Пока журналист просил вызвать полицию, Терехов сел в автомобиль и уехал.

Нападение охраны Терехова на журналиста: видео Regionews

Какое наказание возможно за такие действия

Сотрудники издания считают, что такие действия являются препятствием законной профессиональной деятельности журналистов. Поэтому сейчас они уже готовят соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Если вину охранников докажут, то им могут угрожать 3 варианта наказания:

штраф до 850 гривен;

заключение на срок до 6 месяцев

условное заключение на срок до 3 лет.

Обратите внимание! На заседание суда по нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку пришел его однопартиец Илья Кива. Он ходил по залу суда и заявлял журналистам, что те мешают ему выполнять "депутатские полномочия". А оператору 24 канала депутат вообще сказал: " Я не должен вашу ж*пу видеть".