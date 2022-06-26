Оккупанты, которые осели во временно оккупированном Энергодаре, пытаются укрепить свои позиции. С 24 июня они укрепляют окопы рядом с захваченной Запорожской АЭС.

Об этом рассказал городской глава Энергодара Дмитрий Орлов. По его словам, таким образом противник готовится к активным боевым действиям.

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Как сообщает Орлов, 24 июня российские оккупанты начали укреплять окопы рядом с захваченной Запорожской АЭС. В частности, они "построили" фортификационные сооружения.

Кроме того, рядом с поселком Мичурина замечены вражеские реактивные системы залпового огня.

Так что эти чудовища вполне серьезно готовятся к боевым действиям рядом с крупнейшим ядерным объектом Европы,

– подчеркнул городской глава Энергодара.

Он отметил, что россияне готовятся к обороне, потому что понимают, что Вооруженные Силы Украины вскоре освободят Энергодар и ЗАЭС.



Оккупанты в Энергодаре пытаются укрепить свои позиции и роют окопы возле ЗАЭС / Фото телеграм Дмитрия Орлова

Россия захватила ЗАЭС: коротко

В целом на Запорожском направлении ситуация сравнительно спокойная. Однако, по данным корреспондента 24 канала, россияне продолжают терроризировать людей на захваченных территориях. В частности, в Мелитополе россияне начали преследовать и похищать волонтеров, которые развозили гуманитарку для стариков.

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