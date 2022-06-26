Оккупанты в Энергодаре пытаются укрепить свои позиции и роют окопы возле ЗАЭС
Источник:телеграм Дмитрия Орлова
Оккупанты, которые осели во временно оккупированном Энергодаре, пытаются укрепить свои позиции. С 24 июня они укрепляют окопы рядом с захваченной Запорожской АЭС.
Об этом рассказал городской глава Энергодара Дмитрий Орлов. По его словам, таким образом противник готовится к активным боевым действиям.
Читайте также Глава МАГАТЭ хочет попасть на ЗАЭС, чтобы легитимизировать оккупантов, – Энергоатом
Как сообщает Орлов, 24 июня российские оккупанты начали укреплять окопы рядом с захваченной Запорожской АЭС. В частности, они "построили" фортификационные сооружения.
Кроме того, рядом с поселком Мичурина замечены вражеские реактивные системы залпового огня.
Так что эти чудовища вполне серьезно готовятся к боевым действиям рядом с крупнейшим ядерным объектом Европы,
– подчеркнул городской глава Энергодара.
Он отметил, что россияне готовятся к обороне, потому что понимают, что Вооруженные Силы Украины вскоре освободят Энергодар и ЗАЭС.
Оккупанты в Энергодаре пытаются укрепить свои позиции и роют окопы возле ЗАЭС / Фото телеграм Дмитрия Орлова
Россия захватила ЗАЭС: коротко
- Еще в начале полномасштабной войны против Украины вооруженные силы России захватили Запорожскую АЭС. В марте россияне объявили, что станция теперь якобы принадлежит "Росатому".
- Также оккупанты отправили на атомную станцию своего "гауляйтера" – главного инженера Ростовской АЭС Андрея Горбунова.
- Глава Минэнергетики Герман Галущенко заявлял, что Украина даже не рассматривает, что россияне останутся на ЗАЭС. Он сообщал, что сейчас происходит синхронизация украинской энергосистемы с европейской.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин, приехавший во временно оккупированный Мелитополь, цинично заявил, что Россия готова продавать Украине электроэнергию с Запорожской АЭС, которую россияне захватили.
- В Энергоатоме сообщили, что оккупанты запретили руководителям ЗАЭС выезжать из Энергодара. 3 мая они не выпустили из города инженера Запорожской АЭС Юрия Черничука.
- 15 мая оккупанты вырыли окопы вдоль всего периметра АЭС. Также они разместили мешки с песком, бетонные блоки и другие заграждения.
- Несмотря на то, что работа станции будет приостановлена, украинский "Энергоатом" заявил, что любые сценарии прекращения работы Запорожской атомной электростанции – невозможны.
В целом на Запорожском направлении ситуация сравнительно спокойная. Однако, по данным корреспондента 24 канала, россияне продолжают терроризировать людей на захваченных территориях. В частности, в Мелитополе россияне начали преследовать и похищать волонтеров, которые развозили гуманитарку для стариков.
Обратите внимание – новые потери россиян: детали в видео