Женился во время войны: на фронте погиб воин из Хмельнитчины Олег Бохонок

На войне против российских захватчиков погиб военный ВСУ Олег Бохонок. Ему навсегда осталось 26 лет.

Олег Бохонок родом из Хмельнитчины. Во время полномасштабного вторжения он успел жениться.

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Что известно о погибшем воине

Олег Бохонок родился 17 ноября 1996 в селе Сарнов. После школы он учился на радиомеханика в Подволочиском лицее.

Затем он пошел на срочную службу в Национальную гвардию Украины, а после этого – работал в ООО "Агробизнес".

С начала полномасштабного вторжения России Олег отправился служить в ВСУ. Летом прошлого года защитник женился на своей возлюбленной Ирине.

К сожалению, Олег погиб на фронте во время выполнения боевого задания 12 июня возле села Новоданиловка на Запорожье. У Героя остались жена, отец, бабушка, братья и сестры.



Погибший Олег Бохонок / фото Волочиский городской совет

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