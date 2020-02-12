"Он бросил меня, а я – его вещи": в центре Киева девушка вытряхнула из окна имущество бывшего

Накануне Дня святого Валентина случаются не только романтические истории, но и случаи, полные итальянских страстей. Так, на улице Институтской девушка Оксана из окна третьего этажа выбросила вещи своего бывшего парня. Подобрать, что кому нравится, предлагала прохожим.

Правда, за такие страсти девушку задержала полиция, ее обвинили в загрязнении Киева. О ситуации на своей фейсбук-странице рассказала очевидец Екатерина Зиновьева. Она также разместила фото с вещами, которыми зажигательная девушка отчаянно бросалась.

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Если ты бросил свою девушку накануне Дня святого Валентина, убедись, что забрал у нее ключи от своей квартиры. Парень с Институтской не проверил,

– отметила автор сообщения.

Очевидица добавила: девушка не знала, что так просто разбрасывать вещи бывшего в центре Киева – не очень хорошая идея. У правоохранителей, которые приехали ее задержать, спрашивала, что сделала не так. Те ответили: загрязняла Киев.



Вещи бывшего избранника разбросаны по всей улице / фото "Главком"



Здесь и одеяло, и коврик / фото "Главком"

Так, а что? Он меня бросил, я бросила его вещи. Пусть добрые люди разбирают,

– ответила на это нарушительница.

Среди выброшенных вещей – и мебель, и картины, и книги. И, по словам автора заметки, фотоаппарат.

Девочка – не киевлянка, зарегистрированна в Киевской области. Об этом "Главкому" рассказал ее друг Дмитрий, который пришел помочь Оксане забрать свои вещи из квартиры бывшего парня.



Мебель тоже летела кувырком / фото "Главком"



Вещи девушка выбрасывала из окна / фото "Главком"

"У каждого свой способ переезда", – пошутил он о дерзком "протесте" девушки.

Чрезвычайное происшествие произошло в самом сердце Киева – на улице Институтской.