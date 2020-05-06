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      Опасность есть, – Милованов назвал реформы, которые могут заблокировать

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      Тимофій Милованов про реформи в Україні
      Тимофій Милованов про реформи в Україні / 24 канал

      Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Алексей Милованов заявил, что на сегодня существует опасность в независимости Национального банка Украины, а также в развороте медицинской реформы. Кто может повлиять на такие решения власти – читайте дальше.

      Про незалежність Нацбанку

      В ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі Милованов пояснив, що ідея друкувати гроші, аби заповнити "діру" в українському бюджеті, є небезпечною, зокрема для незалежності Нацбанку.

      До слова Дефіцит бюджету 2020: чи друкуватиме Україна гроші

      "Дехто каже: "Чому ми ж не можемо друкувати гроші, як це робить американський уряд", а я кажу – якби ми могли надрукувати долар, то ми б друкували. Але, на жаль, гривні не так довіряють, і друк гривні приведе до її девальвації", – сказав він.

      Про медреформу

      Окрім цього, в Україні досить складна ситуація з медичною реформою. Вона зупинилась на середині свого розвитку, а через те, що її почали одні люди, а завершують інші існують загрози розвернення.

      "Це приклад реформи, яка дороблена наполовину. Тобто все концептуально правильно –  є ідея, що гроші йдуть за пацієнтом, тобто ми платимо не за ліжко, а за послугу. Однак реформи на фоні коронавірусу треба продовжувати і робити це якісно", – пояснив ексміністр.

      Більше про це Звільнення сотень медиків і закриття багатьох лікарень: Зеленський оприлюднив мінуси медреформи

      Він додав, що зараз країна живе в умовах постправди, а популізм і публічний тиск на владу робить прийняття рішень складними.

      "І президенту, і уряду, і політикам насправді в цьому валі інформації дуже складно розібратись. І насправді це велика трагедія, що той, хто голосніше кричить іноді переграє того, кому потрібно насправді десь допомогти", – зазначив Милованов.

      Тимофій Милованов прокоментував розвиток реформ в Україні:

       

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Деньги НБУ Реформы Медицинская реформа Тимофей Милованов – новости
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