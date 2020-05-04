18:24
4 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ

      Увольнение сотен медиков и закрытие многих больниц: Зеленский обнародовал минусы медреформы

      - Читати новину українською
      В Украине могут уволить примерно 50 тысяч медиков и закрыть почти 332 больницы, – Зеленский
      В Украине могут уволить примерно 50 тысяч медиков и закрыть почти 332 больницы, – Зеленский / 24 канал

      В ближайшее время на медицинскую отрасль в Украине ожидают серьезные проблемы. Речь идет о закрытии профильных заведений и об увольнении большой части медиков.

      Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время видеообращения 4 мая. По его словам, из-за нового механизма финансирования, который происходит в рамках медицинской реформы, возможно будут уволены примерно 50 тысяч медиков и закрыты почти 332 больницы в Украине. Об этом сообщает 24 канал.

      Советуем озайомитися Владимир Зеленский записал обращение о карантине и медреформе: главное

      Он отметил, что около тысячи больниц получита гораздо меньше денег, чем в прошлом году.

      Таким образом, под угрозой оказались:

      • экстренная медицинская помощь,
      • многопрофильные больницы,
      • онкоцентры,
      • госпитали ветеранов,
      • большинство детских больниц,
      • психиатрическая и туберкулезная службы.

      Президент отметил, что все это вызывает ряд вопросов.

      "Каким образом один вызов "скорой" фактически оценили аж в 75 гривен. Почему за инсульт и за инфаркт сумма на бумаге как минимум вдвое меньше реальной стоимости", – привел он примеры.

      Зеленский ироинчно добавил, что по новому механизму некоторым больницам хватит средств разве что на дверной замок и плакат: "Мы закрылись, держитесь! Удачи".

      Областные детские больницы недополучают почти 200 миллионов гривен. На грани закрытия – большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров,
      – подчеркнул Зеленский.

      Украинский президент заверил, что власть не может всего этого допустить, иначе это будет не реформа, а диверсия. Поэтому он призвал главу Минздрава Максима Степанова, председателя профильного комитета Рады Михаила Радуцкого и главного санитарного врача Виктора Ляшко безотлагательно предложить пути решения этих вопросов.

      "Нам нужно не свертывание реформы, а ее улучшение", – подытожил Зеленский.

      К теме Зеленский объяснил, какой должна быть медицинская реформа в Украине

      Ранее президент Украины отмечал, что после пандемии коронавируса крайне необходимо изменить подход к медицинской реформе.

      Мое впечатление: особенно коронавирус показал, что это за медицинская реформа. Он показал, что больницы – не готовы. Количество инфекционных больниц – не готово к такому вызову. Условия наших врачей, в которых они работают, где нет ремонта в больницах уже много лет, и заработная плата врачей – очень низкая. Инфраструктуры медицинской нет,
      – заявлял Зеленский.

      Ситуация с коронавирусом в Украине: видеообращение Зеленского 4 мая

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Медицинская реформа Больница Медицина Обращение Зеленского
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Когда закончится карантин: экономисты показали сценарии снятия ограничений
      сегодня , 17:38 Когда закончится карантин: экономисты показали сценарии снятия ограничений
      Євгенія Мазур
      Невечный атом: что ждет энергетику Украины?
      сегодня , 17:00 Невечный атом: что ждет энергетику Украины?
      Тарас Семенюк