Увольнение сотен медиков и закрытие многих больниц: Зеленский обнародовал минусы медреформы

В ближайшее время на медицинскую отрасль в Украине ожидают серьезные проблемы. Речь идет о закрытии профильных заведений и об увольнении большой части медиков.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время видеообращения 4 мая. По его словам, из-за нового механизма финансирования, который происходит в рамках медицинской реформы, возможно будут уволены примерно 50 тысяч медиков и закрыты почти 332 больницы в Украине. Об этом сообщает 24 канал.

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Он отметил, что около тысячи больниц получита гораздо меньше денег, чем в прошлом году.

Таким образом, под угрозой оказались:

экстренная медицинская помощь,

многопрофильные больницы,

онкоцентры,

госпитали ветеранов,

большинство детских больниц,

психиатрическая и туберкулезная службы.

Президент отметил, что все это вызывает ряд вопросов.

"Каким образом один вызов "скорой" фактически оценили аж в 75 гривен. Почему за инсульт и за инфаркт сумма на бумаге как минимум вдвое меньше реальной стоимости", – привел он примеры.

Зеленский ироинчно добавил, что по новому механизму некоторым больницам хватит средств разве что на дверной замок и плакат: "Мы закрылись, держитесь! Удачи".

Областные детские больницы недополучают почти 200 миллионов гривен. На грани закрытия – большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский президент заверил, что власть не может всего этого допустить, иначе это будет не реформа, а диверсия. Поэтому он призвал главу Минздрава Максима Степанова, председателя профильного комитета Рады Михаила Радуцкого и главного санитарного врача Виктора Ляшко безотлагательно предложить пути решения этих вопросов.

"Нам нужно не свертывание реформы, а ее улучшение", – подытожил Зеленский.

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Ранее президент Украины отмечал, что после пандемии коронавируса крайне необходимо изменить подход к медицинской реформе.

Мое впечатление: особенно коронавирус показал, что это за медицинская реформа. Он показал, что больницы – не готовы. Количество инфекционных больниц – не готово к такому вызову. Условия наших врачей, в которых они работают, где нет ремонта в больницах уже много лет, и заработная плата врачей – очень низкая. Инфраструктуры медицинской нет,

– заявлял Зеленский.

Ситуация с коронавирусом в Украине: видеообращение Зеленского 4 мая