Звільнення сотень медиків і закриття багатьох лікарень: Зеленський оприлюднив мінуси медреформи
Найближчим часом на медичну галузь в Україні очікують серйозні проблеми. Мовиться про закриття профільних закладів і про звільнення великої частини медиків.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення 4 травня. За його словами, через новий механізм фінансування, що відбувається у межах медичної реформи, може буде звільнено приблизно 50 тисяч медиків і закрито майже 332 лікарні в Україні. Про це повідомляє 24 канал.
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Він наголосив, що майже тисяча лікарень отримає набагато менше грошей, ніж у минулому році.
Таким чином, під загрозою опинилися:
- екстрена медична допомога,
- багатопрофільні лікарні,
- онкоцентри,
- госпіталі ветеранів,
- більшість дитячих лікарень,
- психіатрична та туберкульозна служби.
Президент зауважив, що все це викликає низку запитань.
"Яким чином один виклик "швидкої" фактично оцінили аж у 75 гривень. Чому за інсульт і за інфаркт сума на папері є щонайменше удвічі меншою від реальної вартості", – навів він приклади.
Зеленський іроінчно додав, що за новим механізмом деяким лікарням вистачить коштів хіба що на дверний замок і плакат: "Ми закрилися, тримайтеся! Удачі!"
Обласні дитячі лікарні недоотримують майже 200 мільйонів гривень. На межі закриття – більшість протитуберкульозних лікарень і диспансерів,
– підкреслив Зеленський.
Український президент запевнив, що влада не може всього цього допустити, інакше це буде не реформа, а диверсія. Тому він закликав очільника МОЗ Максима Степанова, голову профільного комітету Ради Михайла Радуцького та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих питань.
"Нам потрібне не згортання реформи, а її покращення", – підсумував Зеленський.
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Раніше президент України наголошував, що після пандемії коронавірусу вкрай необхідно змінити підхід до медичної реформи.
Моє враження: особливо коронавірус показав, що це за медична реформа. Він показав, що лікарні – не готові. Кількість інфекційних лікарень – не готова до такого виклику. Заробітна плата, умови наших лікарів, у яких вони працюють, де немає ремонту в лікарнях вже багато років, є дуже низькими. Інфраструктури медичної немає,
– заявляв Зеленський.
Ситуація з коронавірусом в Україні: відеозвернення Зеленського 4 травня