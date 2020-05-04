Звільнення сотень медиків і закриття багатьох лікарень: Зеленський оприлюднив мінуси медреформи

Найближчим часом на медичну галузь в Україні очікують серйозні проблеми. Мовиться про закриття профільних закладів і про звільнення великої частини медиків.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення 4 травня. За його словами, через новий механізм фінансування, що відбувається у межах медичної реформи, може буде звільнено приблизно 50 тисяч медиків і закрито майже 332 лікарні в Україні. Про це повідомляє 24 канал.

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Він наголосив, що майже тисяча лікарень отримає набагато менше грошей, ніж у минулому році.

Таким чином, під загрозою опинилися:

екстрена медична допомога,

багатопрофільні лікарні,

онкоцентри,

госпіталі ветеранів,

більшість дитячих лікарень,

психіатрична та туберкульозна служби.

Президент зауважив, що все це викликає низку запитань.

"Яким чином один виклик "швидкої" фактично оцінили аж у 75 гривень. Чому за інсульт і за інфаркт сума на папері є щонайменше удвічі меншою від реальної вартості", – навів він приклади.

Зеленський іроінчно додав, що за новим механізмом деяким лікарням вистачить коштів хіба що на дверний замок і плакат: "Ми закрилися, тримайтеся! Удачі!"

Обласні дитячі лікарні недоотримують майже 200 мільйонів гривень. На межі закриття – більшість протитуберкульозних лікарень і диспансерів,

– підкреслив Зеленський.

Український президент запевнив, що влада не може всього цього допустити, інакше це буде не реформа, а диверсія. Тому він закликав очільника МОЗ Максима Степанова, голову профільного комітету Ради Михайла Радуцького та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих питань.

"Нам потрібне не згортання реформи, а її покращення", – підсумував Зеленський.

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Раніше президент України наголошував, що після пандемії коронавірусу вкрай необхідно змінити підхід до медичної реформи.

Моє враження: особливо коронавірус показав, що це за медична реформа. Він показав, що лікарні – не готові. Кількість інфекційних лікарень – не готова до такого виклику. Заробітна плата, умови наших лікарів, у яких вони працюють, де немає ремонту в лікарнях вже багато років, є дуже низькими. Інфраструктури медичної немає,

– заявляв Зеленський.

Ситуація з коронавірусом в Україні: відеозвернення Зеленського 4 травня