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      Звільнення сотень медиків і закриття багатьох лікарень: Зеленський оприлюднив мінуси медреформи

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      В Україні можуть звільнити приблизно 50 тисяч медиків і закрити майже 332 лікарні, – Зеленський
      В Україні можуть звільнити приблизно 50 тисяч медиків і закрити майже 332 лікарні, – Зеленський / 24 канал

      Найближчим часом на медичну галузь в Україні очікують серйозні проблеми. Мовиться про закриття профільних закладів і про звільнення великої частини медиків.

      Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення 4 травня. За його словами, через новий механізм фінансування, що відбувається у межах медичної реформи, може буде звільнено приблизно 50 тисяч медиків і закрито майже 332 лікарні в Україні. Про це повідомляє 24 канал. 

      Радимо озайомитися Володимир Зеленський записав звернення про карантин і медреформу: головне

      Він наголосив, що майже тисяча лікарень отримає набагато менше грошей, ніж у минулому році.

      Таким чином, під загрозою опинилися:

      • екстрена медична допомога,
      • багатопрофільні лікарні,
      • онкоцентри,
      • госпіталі ветеранів,
      • більшість дитячих лікарень,
      • психіатрична та туберкульозна служби.

      Президент зауважив, що все це викликає низку запитань.

      "Яким чином один виклик "швидкої" фактично оцінили аж у 75 гривень. Чому за інсульт і за інфаркт сума на папері є щонайменше удвічі меншою від реальної вартості", – навів він приклади. 

      Зеленський іроінчно додав, що за новим механізмом деяким лікарням вистачить коштів хіба що на дверний замок і плакат: "Ми закрилися, тримайтеся! Удачі!"

      Обласні дитячі лікарні недоотримують майже 200 мільйонів гривень. На межі закриття – більшість протитуберкульозних лікарень і диспансерів,
      – підкреслив Зеленський. 

      Український президент запевнив, що влада не може всього цього допустити, інакше це буде не реформа, а диверсія. Тому він закликав очільника МОЗ Максима Степанова, голову профільного комітету Ради Михайла Радуцького та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих питань.

      "Нам потрібне не згортання реформи, а її покращення", – підсумував Зеленський. 

      До теми Зеленський пояснив, якою має бути медична реформа в Україні

      Раніше президент України наголошував, що після пандемії коронавірусу вкрай необхідно змінити підхід до медичної реформи.

      Моє враження: особливо коронавірус показав, що це за медична реформа. Він показав, що лікарні – не готові. Кількість інфекційних лікарень – не готова до такого виклику. Заробітна плата, умови наших лікарів, у яких вони працюють, де немає ремонту в лікарнях вже багато років, є дуже низькими. Інфраструктури медичної немає,
      – заявляв Зеленський. 

      Ситуація з коронавірусом в Україні: відеозвернення Зеленського 4 травня 

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Медична реформа Лікарня Медицина Звернення Зеленського
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