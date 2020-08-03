ЦИК Беларуси сняла с президентских выборов кандидата Цепкало. Впоследствии экс-кандидат выехал в Россию и вывез с собой детей. Он заявил, что его хотели задержать, а жену – лишить родительских прав. Накануне он прибыл в Киев. Подробнее о его побеге – читайте далее.

Цепкало пояснил, что Россия – единственная страна, с которой у Беларуси нет границ. Соответственно, нет и пограничного контроля. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

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Он заверил: именно поэтому маршрут, который пролегал через Россию, был вполне логичным. Жена вместе с политиком поехала в Смоленск (русский город недалеко от границы с Беларусью), потом она вернулась обратно, а Цепкало с детьми отправились в Подмосковье.

Справка. Жена Цепкало – Вероника – осталась в Беларуси. Она вместе с единственной оппозиционной к Лукашенко кандидаткой в президенты Светланой Тихановской проводит предвыборную кампанию.

О преследовании оппонентов Лукашенко

Цепкало подчеркнул, что уголовные дела в Беларуси фабрикуются очень просто. В частности, вспомнил пример блогера Сергея Тихановского, который намеревался баллотироваться в президенты.

За 2 дня до старта предвыборной кампании, Тихановского задержала милиция. В ответ на арест мужа решила баллотироваться его жена Светлана.

Милиционер просто упалк его ногам, за это против него возбудили уголовное дело – из-за применения силы к правоохранителям. Хотя он даже не прикасался к нему, это видно на всех видео,

– отметил Цепкало.

И подчеркнул, что на самом деле политическому руководству Беларуси не нужны никакие доказательства. "Мы понимаем: если вы находитесь даже в России, она будет требовать документальные доказательства, когда будет принимать решение о выдаче того или иного человека", – отметил он.

Экскандидат в президенты Беларуси отметил, что это дело – политическая фабрикация и преследование. Цепкало убежден, что он должен быть третьим в списке самых популярных политиков после Тихановського и Бабарико, которых Лукашенко решил не допускать к выборам.

Ранее ЦИК отказал Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты из-за "незадекларированной собственности в офшорах". 18 июня политика и его сына Эдуарда задержали. Они до сих пор находятся в СИЗО.

Что известно про Валерия Цепкало: основное

Он – эксглава белорусского Парка высоких технологий. Является кандидатом юридических наук в области международного права. Получил ранг чрезвычайного и полномочного посла. С 24 февраля 1997 по 2 апреля 2002 года занимал должность посла Республики Беларусь в США и Мексике.

Когда Цепкало заявил о своем намерении баллотироваться на выборах президента Беларуси, то эксперты считали его самым серьезным реальным соперником Лукашенко.

Впрочем, Валерию Цепкало отказали в регистрации кандидатом в президенты Беларуси, начислив менее 100 тысяч достоверных подписей за него.

Полное интервью с Валерием Цепкало: смотрите видео 24 канала