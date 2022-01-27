Оптимизма нет, – министр обороны Британии о шансах сдержать Путина

Министр обороны Великобритании заявил, что "все еще видит шансы" удержать Россию от нападения на Украину. Однако он на это уже почти не надеется.

Сейчас Бен Уоллес находится в Европе с рабочим визитом. Главная цель поездки – скоординировать действия с союзниками для сдерживания России и поддержки Украины.

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Вскоре британский министр встретится в Москве с российским коллегой Сергеем Шойгу. В то же время Уоллес отметил, что "нет оптимизма" в том, что Владимира Путина удастся сдержать от агрессии.

Министр призвал другие страны помочь Украине

Чиновник отметил, что реакция Великобритании на демонстрацию силы Кремлем была "более решительной, чем у многих других". Уоллес пытается убедить коллег из других стран также поддерживать Украину поставками оружия.

Министр отметил, что достроенный, но не сертифицированный российский газопровод "Северный поток-2" является одним из ключевых факторов давления на Кремль.

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