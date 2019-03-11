Опубликован рейтинг экспорта оружия: какое место заняла Украина

Украина заняла 12 место в рейтинге среди 25 крупнейших стран-экспортеров оружия в мире за период 2014-2018 годов.

Соответствующие данные опубликовал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира.

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По сравнению с 2009-2013 годами Украина сократила экспорт вооружения на 47%. Однако импорт оружия в 2014-2018 годах продолжал оставаться на достаточно низком уровне.

Среди основных клиентов Украины по поставкам оружия, кроме Таиланда и Китая, является и Россия. Однако, до 2014 года из-за аннексии Крыма торговым отношениям РФ с Украиной и рядом других европейских стран был положен конец.

В 2009-2013 годах Украина была крупнейшим поставщиком оружия к югу от Сахары. Впрочем, экспорт в регион упал на 79% между 2009-2013 и 2014-2018 годами.

В первую пятерку крупнейших экспортеров в 2014-2018 годах вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай. Они экспортировали вместе 75% общего объема вооружений. Среди импортеров оружия лидером стала Саудовская Аравия.