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Как Киевщина будет выходить из карантина: что откроют с 11 мая – список

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Что откроют в Киевской области с 11 мая 2020 – список
Киевщина ослабит карантин с 11 мая / Наш Киев

Во время первого этапа выхода из карантина в Киевской области откроют все объекты "под открытым небом", а также непродовольственные магазины.

Первый этап выхода области карантина стартует 11 мая. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Василий Володин во время брифинга, передает 24 канал.

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Пока у нас есть четкая ясность по первому этапу, это зависит от того, насколько у нас будет расти или не расти количество лабораторно подтвержденных случаев болезни,
– отметил Володин.

После 11 мая в Киевской области откроют:

  • музеи под открытым небом;
  • культурные заповедники;
  • парки;
  • скверы;
  • лесопарки;
  • прибрежные зоны;
  • детские и спортивные площадки;
  • летние площадки кафе и ресторанов, также заведения смогут готовить блюда на вынос;
  • магазины непродовольственных товаров – при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Под запретом остаются:

  • работа общественного транспорта;
  • междугороднее транспортное сообщение;
  • работа учебных заведений;
  • массовые мероприятия.

Второй этап выхода из карантина стартует 22 мая.

По состоянию на 8 мая на Киевщине обнаружили 935 случаев коронавируса, из них 19 – летальные. Всего в Украине 14 195 человек заразились COVID-19, из них 361 человек умер, 2 706 больных выздоровели.

як Україна виходитиме з карантинуКак Украина будет выходить из карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости Киева Коронавирус в Украине
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