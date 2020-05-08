Как Киевщина будет выходить из карантина: что откроют с 11 мая – список
Во время первого этапа выхода из карантина в Киевской области откроют все объекты "под открытым небом", а также непродовольственные магазины.
Первый этап выхода области карантина стартует 11 мая. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Василий Володин во время брифинга, передает 24 канал.
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Пока у нас есть четкая ясность по первому этапу, это зависит от того, насколько у нас будет расти или не расти количество лабораторно подтвержденных случаев болезни,
– отметил Володин.
После 11 мая в Киевской области откроют:
- музеи под открытым небом;
- культурные заповедники;
- парки;
- скверы;
- лесопарки;
- прибрежные зоны;
- детские и спортивные площадки;
- летние площадки кафе и ресторанов, также заведения смогут готовить блюда на вынос;
- магазины непродовольственных товаров – при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.
Под запретом остаются:
- работа общественного транспорта;
- междугороднее транспортное сообщение;
- работа учебных заведений;
- массовые мероприятия.
Второй этап выхода из карантина стартует 22 мая.
По состоянию на 8 мая на Киевщине обнаружили 935 случаев коронавируса, из них 19 – летальные. Всего в Украине 14 195 человек заразились COVID-19, из них 361 человек умер, 2 706 больных выздоровели.
Как Украина будет выходить из карантина / Инфографика 24 канала