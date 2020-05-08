Как Киевщина будет выходить из карантина: что откроют с 11 мая – список

Во время первого этапа выхода из карантина в Киевской области откроют все объекты "под открытым небом", а также непродовольственные магазины.

Первый этап выхода области карантина стартует 11 мая. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Василий Володин во время брифинга, передает 24 канал.

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Пока у нас есть четкая ясность по первому этапу, это зависит от того, насколько у нас будет расти или не расти количество лабораторно подтвержденных случаев болезни,

– отметил Володин.

После 11 мая в Киевской области откроют:

музеи под открытым небом;

культурные заповедники;

парки;

скверы;

лесопарки;

прибрежные зоны;

детские и спортивные площадки;

летние площадки кафе и ресторанов, также заведения смогут готовить блюда на вынос;

магазины непродовольственных товаров – при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Под запретом остаются:

работа общественного транспорта;

междугороднее транспортное сообщение;

работа учебных заведений;

массовые мероприятия.

Второй этап выхода из карантина стартует 22 мая.

По состоянию на 8 мая на Киевщине обнаружили 935 случаев коронавируса, из них 19 – летальные. Всего в Украине 14 195 человек заразились COVID-19, из них 361 человек умер, 2 706 больных выздоровели.

Как Украина будет выходить из карантина / Инфографика 24 канала