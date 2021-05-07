Перед судом предстанет 52-летний житель села Великомихайловка Покровского района. Ранее он вместе с женой создал детский дом семейного типа.

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  • Следователи считают, что мужчина начал совершать сексуальное насилие летом 2019 года.
  • Он развращал одну из своих воспитанниц.
  • Заставлял ее смотреть порнографические видеозаписи.
  • Также он много раз насиловал ребенка.
  • Кроме этого, во время обыска у него обнаружили обрез охотничьего ружья.
  • Он ее приобрел и хранил без разрешений.
  • Если вину злоумышленника докажут в суде, ему грозит до 15 лет тюрьмы.