Перед судом предстанет 52-летний житель села Великомихайловка Покровского района. Ранее он вместе с женой создал детский дом семейного типа.
К теме Пока была одна дома: на Харьковщине 13-летнюю девушку изнасиловал 60-летний сосед
Больше о преступлении
- Следователи считают, что мужчина начал совершать сексуальное насилие летом 2019 года.
- Он развращал одну из своих воспитанниц.
- Заставлял ее смотреть порнографические видеозаписи.
- Также он много раз насиловал ребенка.
- Кроме этого, во время обыска у него обнаружили обрез охотничьего ружья.
- Он ее приобрел и хранил без разрешений.
- Если вину злоумышленника докажут в суде, ему грозит до 15 лет тюрьмы.