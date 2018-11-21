Островок коммунистического наследия: что будет с переименованием Днепропетровской области
Народные депутаты не смогли достичь единодушия в вопросе переименования Днепропетровской области в Сичеславскую. Это сэкономит кризисной украинской экономике несколько миллионов, но сохранит "советский островок" посреди Украины.
Такое мнение 24 канала высказал управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" Игорь Чудовский.
Будет островок коммунистического наследия в самом центре Украины. Для кризисной экономики Украины отсрочка в переименовании сэкономит миллионы гривен,
– отметил юрист.
По мнению Чудовского, вопрос переименования Днепропетровщины будет вноситься снова в повестку дня ВРУ, поскольку "река Днепр не пересохнет, а потому основания для переименования всегда будут актуальны для Верховной Рады любых созывов".
Напомним, 20 ноября ВР приняла решение о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую. На повестке дня стоял также вопрос о переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую, но в нем законодатели не пришли к единодушию. Соответствующие изменения названий областей проходят в рамках закона о декоммунизации: в 2016 году Рада переименовала областные центры Днепропетровск и Кировоград в Днепр и Кропивницкий соответственно.
Что такое закон о декоммунизации?
9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины поддержала внесенный Кабинетом Министров законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, а также запретила их пропаганду и символику.
Одной из главных позиций закона является признание коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине преступным и таким, который проводил политику государственного террора. Согласно закону, пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и их символики "признается надругательством над памятью миллионов жертв коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и запрещается".
После того, как закон вступил в силу, в Украине начали переименовывать улицы и города с "советским корнями".
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