Оба водителей-участников ДТП получили по 10 лет тюрьмы. Впрочем, родные некоторых погибших заявили, что справедливости полностью достичь не удалось.

Обратите внимание Смертельное ДТП на Сумской в ​​Харькове: Зайцева могла затормозить, но не сделала этого

Выплаты по 30 – 40 гривен от Зайцевой

Так, Светлана Виниченко, у которой в ДТП погиб единственный сын Александр, рассказала о мизерных выплатах, которые получает от Зайцевой. По ее словам, это 30 – 40 гривен, которые приходят даже не каждый месяц.

Я считаю это издевательством. Каждый раз, когда я вижу эти суммы, у меня начинается истерика. Лучше ничего не надо,
– рассказала мать погибшего.

К тому же, с 30 гривен надо заплатить еще и налог, 7 гривен, возмутилась женщина.

О таких мизерных выплатах ранее сообщала и адвокат потерпевших Лариса Матвеева. По ее словам, денежные компенсации должны начисляться автоматически – от зарплат заключенных в колониях.

Светлана Винниченко добавила, что главным для нее остается память о сыне. По ее словам, многие знакомые ее сына приезжают почтить память Александра на могилу в Сумы.

Какие компенсации назначил суд

Сразу после аварии от семьи Зайцевой пострадавшим перечисляли по 50 тысяч гривен. Однако люди от этих денег отказывались. Впоследствии к компенсациям обоих водителей обязал суд.

Дронов и Зайцева должны выплатить 6 миллионов гривен компенсации семьям погибших в автокатастрофе. В частности, по 1 миллиону каждой семье жертв трагедии.

Суд признал смягчающими обстоятельствами в отношении Зайцевой ее "искреннее раскаяние, которое выразилось в возмещении вреда нескольким потерпевшим".

В то же время непризнание вины Дроновым суд назвал попыткой уйти от ответственности. Он сообщал, что нет денег на выплаты пострадавшим.

Что известно о резонансном ДТП в Харькове

  • 18 октября 2017 года на улице Сумской в ​​Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто руководила 20-летняя Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов.
  • От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов, стоявших на переходе.
  • В результате ДТП погибли 6 человек, еще 5 получили травмы.
  • Суд по этому делу продолжался больше года, произошло около 60 заседаний.
  • Зайцева и Дронов на судебных дебатах признали свою вину в совершении аварии.
  • 26 февраля обоих приговорили к 10 годам тюрьмы.