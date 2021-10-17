Оба водителей-участников ДТП получили по 10 лет тюрьмы. Впрочем, родные некоторых погибших заявили, что справедливости полностью достичь не удалось.

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Выплаты по 30 – 40 гривен от Зайцевой

Так, Светлана Виниченко, у которой в ДТП погиб единственный сын Александр, рассказала о мизерных выплатах, которые получает от Зайцевой. По ее словам, это 30 – 40 гривен, которые приходят даже не каждый месяц.

Я считаю это издевательством. Каждый раз, когда я вижу эти суммы, у меня начинается истерика. Лучше ничего не надо,

– рассказала мать погибшего.

К тому же, с 30 гривен надо заплатить еще и налог, 7 гривен, возмутилась женщина.

О таких мизерных выплатах ранее сообщала и адвокат потерпевших Лариса Матвеева. По ее словам, денежные компенсации должны начисляться автоматически – от зарплат заключенных в колониях.

Светлана Винниченко добавила, что главным для нее остается память о сыне. По ее словам, многие знакомые ее сына приезжают почтить память Александра на могилу в Сумы.

Какие компенсации назначил суд

Сразу после аварии от семьи Зайцевой пострадавшим перечисляли по 50 тысяч гривен. Однако люди от этих денег отказывались. Впоследствии к компенсациям обоих водителей обязал суд.

Дронов и Зайцева должны выплатить 6 миллионов гривен компенсации семьям погибших в автокатастрофе. В частности, по 1 миллиону каждой семье жертв трагедии.

Суд признал смягчающими обстоятельствами в отношении Зайцевой ее "искреннее раскаяние, которое выразилось в возмещении вреда нескольким потерпевшим".

В то же время непризнание вины Дроновым суд назвал попыткой уйти от ответственности. Он сообщал, что нет денег на выплаты пострадавшим.

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