Оба водителей-участников ДТП получили по 10 лет тюрьмы. Впрочем, родные некоторых погибших заявили, что справедливости полностью достичь не удалось.
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Выплаты по 30 – 40 гривен от Зайцевой
Так, Светлана Виниченко, у которой в ДТП погиб единственный сын Александр, рассказала о мизерных выплатах, которые получает от Зайцевой. По ее словам, это 30 – 40 гривен, которые приходят даже не каждый месяц.
Я считаю это издевательством. Каждый раз, когда я вижу эти суммы, у меня начинается истерика. Лучше ничего не надо,
– рассказала мать погибшего.
К тому же, с 30 гривен надо заплатить еще и налог, 7 гривен, возмутилась женщина.
О таких мизерных выплатах ранее сообщала и адвокат потерпевших Лариса Матвеева. По ее словам, денежные компенсации должны начисляться автоматически – от зарплат заключенных в колониях.
Светлана Винниченко добавила, что главным для нее остается память о сыне. По ее словам, многие знакомые ее сына приезжают почтить память Александра на могилу в Сумы.
Какие компенсации назначил суд
Сразу после аварии от семьи Зайцевой пострадавшим перечисляли по 50 тысяч гривен. Однако люди от этих денег отказывались. Впоследствии к компенсациям обоих водителей обязал суд.
Дронов и Зайцева должны выплатить 6 миллионов гривен компенсации семьям погибших в автокатастрофе. В частности, по 1 миллиону каждой семье жертв трагедии.
Суд признал смягчающими обстоятельствами в отношении Зайцевой ее "искреннее раскаяние, которое выразилось в возмещении вреда нескольким потерпевшим".
В то же время непризнание вины Дроновым суд назвал попыткой уйти от ответственности. Он сообщал, что нет денег на выплаты пострадавшим.
Что известно о резонансном ДТП в Харькове
- 18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто руководила 20-летняя Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов.
- От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов, стоявших на переходе.
- В результате ДТП погибли 6 человек, еще 5 получили травмы.
- Суд по этому делу продолжался больше года, произошло около 60 заседаний.
- Зайцева и Дронов на судебных дебатах признали свою вину в совершении аварии.
- 26 февраля обоих приговорили к 10 годам тюрьмы.