Укрзализныця запустила поезда на почти 30 туристических направлениях. Следовательно, все желающие смогут поездом добраться к морю на отдых. Побережья Черного и Азовского морей, учитывая пандемию и закрытость многих стран, этим летом пользуются особым спросом для проведения отпуска среди украинцев.

Как выглядит отдых в 2020 году в условиях пандемии и в какую сумму обойдется отпуск на морских курортах – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Отдых в Одесской области

В Одессе во времена пандемии очень много посетителей. Цены в ресторанах – кое-где выше, чем в Киеве. Также сложно найти и дешевое жилье. В частности, экономкласс – от 500 гривен.

Если же вы хотите условия хотя бы среднего уровня, нужно заплатить вдвое, а то и втрое дороже. Сесть в автомобиль или маршрутку и покинуть пределы города.

В Одесской области можно отдохнуть на любой вкус. Село Санжейка сравнивают с Калифорнией. Если поехать дальше, в Вилково, которое называют украинской Венецией, можно увидеть пеликанов, популяция которых здесь уступает разве что африканской.



Пеликаны в Вилково / Фото Pinterest

Для дегустации стоит посетить винодельню в Шабо. А за культурной программой отправиться в Белгород-Днестровский. Там расположена Аккерманская крепость. Билет в само фортификационное сооружение стоит 80 гривен.



Аккерманская крепость / Фото VSEUA

Тревел-блогер Мария Себова посчитала, что больше всего на отдыхе турист тратит на жилье. Впрочем из этой ситуации выход есть: если вы готовы пожертвовать комфортом во время отпуска.

В частности, в Грибовке есть базы отдыха, когда дома стоят на пляже. Цены – от 1500 гривен за номер. Также она рассказала о Катранке – туда далеко добираться, однако за сутки цена составляет от 100 гривен.

Блогер Маша Себова показала разнообразные пляжи Одесской области: видео

Отдых в Запорожской области

По мнению туриста Владимира, Бердянск – самый дешевый курортный город. Если поискать, можно найти жилье и за 80 гривен с человека.

200 гривен за троих. Можно договориться. Люди понимают, поэтому договориться можно,

– отметила туристка Галина.

Поход в зоопарк днем и на дискотеку ночью – такие развлечения можно найти в Бердянске. Впрочем затраты на это нужно учесть заранее, чтобы не было неприятных сюрпризов во время отпуска.

Туристка Анна заметила, что за 2 дня отдыха потратила уже 3 тысячи. Однако планировала еще пробыть в Бердянске по крайней мере 5 дней.



Набережная в Бердянске / Фото из открытых источников

Отдых в Херсонской области

В этом году особенно популярным является отдых в Херсонской области. Цены на курортах разные:

В Железном Порту цены на жилье стартуют от 200 гривен у частников и от 700 гривен в пансионатах и гостиницах с большим комфортом.

В Лазурном предложений меньше, поэтому и цена выше – от 700 гривен.

В то же время эксперты советуют не зацикливаться на морском отдыхе. Для тура выходного дня в Украине хватает живописных мест возле рек, озер и в горах. Куда, кстати, можно поехать даже с палатками.



Правила пребывания на пляже во время пандемии COVID-19 / Инфографика 24 канала