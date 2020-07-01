Поезд или самолет: как и за какую цену можно добраться до моря из разных уголков Украины
Сезон отпусков в самом разгаре, поэтому украинцы уже начали планировать летний отдых вблизи моря. Из-за пандемии коронавируса украинцы все чаще выбирают внутренние маршруты. Как добраться до моря из разных уголков Украины и сколько это будет стоить – читайте дальше.
Украинцам крупно повезло, так как наша страна омывается сразу двумя морями – Черным и Азовским. О том, как добраться до популярных украинских курортов со Львова, Киева и Харькова – рассказываем в материале 24 канала.
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Львов
Из восточной части нашей страны можно посетить Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и Запорожскую области. Для этого украинским туристам предлагают воспользоваться поездом или самолетом.
Железнодорожные маршруты
Львов – Одесса
- Поезд № 107 "Ужгород – Одесса-Главная". Стоимость билетов с человека составляет 239 гривен (плацкарт), 603 гривны (купе) и 1 454 гривны (люкс).
- Поезд № 012 Л "Львов – Одесса-Главная". Купе стоит 679 гривен, а люкс – 1 651 гривну.
Львов – Геническ (Херсонщина)
- Поезд № 231 "Ивано-Франковск – Геническ". Стоимость билетов с человека составляет 415 гривен (плацкарт) и 753 гривны (купе).
Львов – Запорожье
- Поезд № 231 "Ивано-Франковск – Геническ". За билет в плацкарте придется заплатить 372 гривны, тогда как место в купе стоит 670 гривен.
- Поезд № 003 "Ужгород – Запорожье". Стоимость купе составляет 944 гривны.
Львов – Мелитополь (Запорожская область)
- Поезд № 231 "Ивано-Франковск – Геническ". Стоимость билета с человека составляет 394 гривны (плацкарт) и 712 гривен (купе).
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Авиаперелеты
Львов – Одесса
- SkyUp – от 699 гривен;
- "Роза ветров" – от 1 772 гривен;
- МАУ – от 1 070 гривен.
Львов – Николаев
- "Роза ветров" – от 1 356 гривен.
Львов – Херсон
- SkyUp – от 501 гривны;
Как добраться до популярных украинских курортов / Фото Unsplash
Киев
Железнодорожные маршруты
Киев – Одесса
- Поезд № 761 "Киев-Пассажирский – Одесса-Главная". Сидячее место второго класса обойдется в 441 гривну, а первого – в 770 гривен.
- Поезд № 145 "Киев-Пассажирский – Измаил". Плацкарт стоит 241 гривну, а купе-492 гривны.
Киев – Николаев
По этому маршруту есть немало составов, однако самый быстрый – это поезд типа Интерсити+.
- Поезд 766 "Киев-Пассажирский – Херсон". Сидячее место второго класса обойдется в 343 гривны, а первого – в 488 гривен.
Этот же поезд может довезти вас до Херсона, но придется заплатить немного больше за 362 и 517 гривен.
Киев – Запорожье
В этом случае многообразию поездов можно даже позавидовать – их 7. Скоростной Интерсити довезет вас всего за 7,5 часов. Стоить это будет 420 и 902 гривны за билеты во втором и первом классе соответственно.
Киев – Бердянск
- Поезд №228 "Киев-Пассажирский – Бердянск". Плацкарт обойдется в 332 гривны, купе – в 592, а люкс стоит 1 424 гривны.
Киев – Мариуполь (Донецкая область)
- Поезд № 084 "Киев-Пассажирский – Мариуполь". Стоимость билетов с человека составляет 219 гривен (плацкарт), 351 гривна (купе) и 799 гривен (люкс).
Авиаперелеты
Киев – Одесса
- SkyUp – от 501 гривны;
- "Роза ветров" – от 785 гривен;
- МАУ – от 514 гривен.
Киев – Николаев
- "Роза ветров" – от 657 гривен.
Киев – Херсон
- МАУ – от 514 гривен.
Киев – Запорожье
- SkyUp – от 501 гривны;
- "Роза ветров" – от 657 гривен.
Как добраться до популярных украинских курортов со Львова, Киева и Харькова / Фото Unsplash
Харьков
Железнодорожные маршруты
Харьков – Одесса
- Поезд № 059 "Харьков-Пассажирский – Одесса-Главная". Люкс обойдется в 1 591 гривну, а купе – в 438 гривен.
- Поезд № 007 "Харьков-Пассажирский – Одесса-Главная". За люкс надо будет заплатить 1 892 гривны, а за купе – 772.
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Авиаперевозки
Харьков – Одесса
- SkyUp – от 502 гривен;
- "Роза ветров" – от 914 гривен;
- МАУ – от 1 076 гривен.
Харьков – Николаев
- "Роза ветров" – от 1 362 гривен.
Харьков – Запорожье
- "Роза ветров" – от 1 362 гривен.
Приятных путешествий!