Сезон отпусков в самом разгаре, поэтому украинцы уже начали планировать летний отдых вблизи моря. Из-за пандемии коронавируса украинцы все чаще выбирают внутренние маршруты. Как добраться до моря из разных уголков Украины и сколько это будет стоить – читайте дальше.

Украинцам крупно повезло, так как наша страна омывается сразу двумя морями – Черным и Азовским. О том, как добраться до популярных украинских курортов со Львова, Киева и Харькова – рассказываем в материале 24 канала.

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Львов

Из восточной части нашей страны можно посетить Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и Запорожскую области. Для этого украинским туристам предлагают воспользоваться поездом или самолетом.

Железнодорожные маршруты

Львов – Одесса

Поезд № 107 "Ужгород – Одесса-Главная". Стоимость билетов с человека составляет 239 гривен (плацкарт), 603 гривны (купе) и 1 454 гривны (люкс).

Поезд № 012 Л "Львов – Одесса-Главная". Купе стоит 679 гривен, а люкс – 1 651 гривну.

Львов – Геническ (Херсонщина)

Поезд № 231 "Ивано-Франковск – Геническ". Стоимость билетов с человека составляет 415 гривен (плацкарт) и 753 гривны (купе).

Львов – Запорожье

Поезд № 231 "Ивано-Франковск – Геническ". За билет в плацкарте придется заплатить 372 гривны, тогда как место в купе стоит 670 гривен.

Поезд № 003 "Ужгород – Запорожье". Стоимость купе составляет 944 гривны.

Львов – Мелитополь (Запорожская область)

Поезд № 231 "Ивано-Франковск – Геническ". Стоимость билета с человека составляет 394 гривны (плацкарт) и 712 гривен (купе).

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Авиаперелеты

Львов – Одесса

SkyUp – от 699 гривен;

"Роза ветров" – от 1 772 гривен;

МАУ – от 1 070 гривен.

Львов – Николаев

"Роза ветров" – от 1 356 гривен.

Львов – Херсон

SkyUp – от 501 гривны;



Как добраться до популярных украинских курортов / Фото Unsplash

Киев

Железнодорожные маршруты

Киев – Одесса

Поезд № 761 "Киев-Пассажирский – Одесса-Главная". Сидячее место второго класса обойдется в 441 гривну, а первого – в 770 гривен.

Поезд № 145 "Киев-Пассажирский – Измаил". Плацкарт стоит 241 гривну, а купе-492 гривны.

Киев – Николаев

По этому маршруту есть немало составов, однако самый быстрый – это поезд типа Интерсити+.

Поезд 766 "Киев-Пассажирский – Херсон". Сидячее место второго класса обойдется в 343 гривны, а первого – в 488 гривен.

Этот же поезд может довезти вас до Херсона, но придется заплатить немного больше за 362 и 517 гривен.

Киев – Запорожье

В этом случае многообразию поездов можно даже позавидовать – их 7. Скоростной Интерсити довезет вас всего за 7,5 часов. Стоить это будет 420 и 902 гривны за билеты во втором и первом классе соответственно.

Киев – Бердянск

Поезд №228 "Киев-Пассажирский – Бердянск". Плацкарт обойдется в 332 гривны, купе – в 592, а люкс стоит 1 424 гривны.

Киев – Мариуполь (Донецкая область)

Поезд № 084 "Киев-Пассажирский – Мариуполь". Стоимость билетов с человека составляет 219 гривен (плацкарт), 351 гривна (купе) и 799 гривен (люкс).

Авиаперелеты

Киев – Одесса

SkyUp – от 501 гривны;

"Роза ветров" – от 785 гривен;

МАУ – от 514 гривен.

Киев – Николаев

"Роза ветров" – от 657 гривен.

Киев – Херсон

МАУ – от 514 гривен.

Киев – Запорожье

SkyUp – от 501 гривны;

"Роза ветров" – от 657 гривен.



Как добраться до популярных украинских курортов со Львова, Киева и Харькова / Фото Unsplash

Харьков

Железнодорожные маршруты

Харьков – Одесса

Поезд № 059 "Харьков-Пассажирский – Одесса-Главная". Люкс обойдется в 1 591 гривну, а купе – в 438 гривен.

Поезд № 007 "Харьков-Пассажирский – Одесса-Главная". За люкс надо будет заплатить 1 892 гривны, а за купе – 772.

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Авиаперевозки

Харьков – Одесса

SkyUp – от 502 гривен;

"Роза ветров" – от 914 гривен;

МАУ – от 1 076 гривен.

Харьков – Николаев

"Роза ветров" – от 1 362 гривен.

Харьков – Запорожье

"Роза ветров" – от 1 362 гривен.

Приятных путешествий!