Полицейские уже проверяют, почему и как случилось массовое отравление детей в аквапарке. Предварительно – отравление испарениями хлора.
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"Следователи Хмельницкого районного управления полиции ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по факту ингаляционного отравления посетителей аквапарка в Хмельницком", – говорится в сообщении.
Что известно об отравлении детей
Как ранее было известно, дети из Винницкой области 5 января посещали аквапарк в Хмельницком.
Уже после этого у 16 из них появились проявления острого отравления. Все они нуждались в медицинской помощи, потом большинство отпустили домой.
Тогда 10 января в полицию поступило сообщение о массовом отравлении.
Сейчас следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Проводят проверку.
Что грозит заведению
Санкция статьи предусматривает следующие наказания:
- штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 700 грн);
- или арест на срок до 6 месяцев;
- или ограничение свободы на срок до 3 лет.