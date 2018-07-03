Отравление детей на Киевщине: родные рассказали детали

В частном лагере в Переяслав-Хмельницком на Киевщине отравились 12 детей. Восьмилетняя девочка в коме, врачи борются за ее жизнь, угроза еще не миновала.

Три дня назад в частный лагерь "Славутич" приехала на отдых группа детей из киевской школы художественной гимнастики имени Дерюгиных, а уже вчера двенадцать из них оказались в медчасти.

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Одна из девушек – восьмилетняя Марго, которая была истощена и обезвожена, впала в кому. Только когда состояние ребенка стало критическим, об этом сообщили родителям. Сначала девочку даже нельзя было транспортировать.

Марго находится в тяжелом состоянии. Она не в сознании, в состоянии комы. У нее есть отек мозга. Приехала мама в лагерь. Ей уже передали тяжело больного ребенка,

– рассказала тетя пострадавшей Людмила Пихаленок.

Школьницу госпитализировали в Переяслав-Хмельницкую больницу, а после перевезли в Охматдит. Ее состояние оценивают как тяжелое.

"На данном этапе состояние ребенка стабильное, но крайне тяжелое. У нее есть целый ряд тяжелых осложнений, с которыми нам тоже сейчас приходится работать, но на данном этапе, еще раз повторюсь, для того чтобы полностью сформировать картину, было мало времени", – сказал заведующий отделением острой интоксикации Охматдита Александр Урин.

В лагере "Славутич" сейчас отдыхает 230 детей. Все пострадавшие – из одной группы. По одной из версий, дети отравились йогуртом, который забрали из столовой и съели потом. В лагере это не комментируют, говорят, ждать экспертиз.

Из этих детей есть одна группа школы художественной гимнастики Дерюгиных. Детки, которые приехали со своим тренером. То есть все дети питаются в одной столовой, все дети получают услуги, которые мы должны предоставлять. И только у этих детей возникла такая ситуация,

– прокомментировала менеджер лагеря "Славутич" Оксана Луценко.

В областном департаменте здравоохранения заявляют, перед началом сезона лагерь проверяли. А вот попасть туда утром, после инцидента, долго не могли.

"Силами профильных органов исполнительной власти на территории области проводятся бактериологические исследования. Нами, как медиками, рекомендовано и будет организовано клиническое обследование и консультации инфекционистов", – отметила директор департамента охраны здоровья Киевской ОГА Алла Арешкович.

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Прокуратура Киевской области открыла дело по факту нарушения санитарных правил и норм. Учитывая отягчающие обстоятельства, если докажут вину владельцев лагеря, им грозит от пяти до восьми лет заключения.