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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Отравление детей в лагере под Киевом: 8-летняя девочка уже неделю в коме

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Девочка, которую 2 июля госпитализировали с отравлением из оздоровительного лагеря "Славута", под Киевом, до сих пор находится в коме
Девочка, которую 2 июля госпитализировали с отравлением из оздоровительного лагеря "Славута", под Киевом, до сих пор находится в коме / Фото из открытых источников

Девочка, которую 2 июля госпитализировали с отравлением из оздоровительного лагеря "Славута", под Киевом, до сих пор находится в коме. Единственное улучшение, которое зафиксировали у ребенка: давление, которое раньше поддерживали медикаментозно, сейчас поддерживается самостоятельно.

Об этом рассказал глава Киевской областной администрации Александр Горган в комментарии "УП".

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Ребенок до сих пор в коме, состояние стабильно тяжелое. Но давление, которое раньше поддерживали медикаментозно, поддерживает уже самостоятельно. Это единственный позитивный сдвиг,
– отметил он.

Горган также добавил, что состояние 11 других детей, которые отравились на территории лагеря, стабильно улучшается.

Кроме этого, специалисты области уже получили часть результатов анализов, материал для которых был собран в лагере.

Известно, что 10 или 11 июля состоится специальное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям относительно этого инцидента. После этого будет понятно, что спровоцировало отравление и будут приняты соответствующие решения.

Напомним, 2 июля на Киевщине в частном детском лагере случилось массовое пищевое отравление детей: 12 детям стало плохо, а 1 девочка вообще впала в кому.

Теги: Новости Украины Дети отравление Новости Киева
Источник: 24 Канал
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