Франция обеспокоена из-за отставки главы Нацбанка Якова Смолия. Там считают, что независимость центрального банка оказалась под угрозой из-за нескольких групп, в частности в Верховной Раде.

Как отставку Смолия восприняли во Франции

Ситуацию с отставкой главы НБУ Якова Смолия прокомментировал посол Франции в Украине Этьен де Понсен, пишет "РБК-Украина".

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По словам дипломата, судебная реформа и независимость НБУ – это условия Международного валютного фонда, которые сейчас не выполняются.

Мы не фокусируемся на персонах, мы фокусируемся на институтах, в частности, на обеспечении независимости Нацбанка. Если быть откровенным, то все это дало нехороший сигнал,

– отметил посол.

Этьен де Понсен считает, что независимость НБУ оказалась под угрозой со стороны нескольких групп, в частности в Раде.

Обратите внимание! В Евросоюзе отставку Смолия назвали тревожным сигналом .

Отставка Смолия: основное