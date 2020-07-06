Это нехороший сигнал, – посол Франции об отставке Смолия
Франция обеспокоена из-за отставки главы Нацбанка Якова Смолия. Там считают, что независимость центрального банка оказалась под угрозой из-за нескольких групп, в частности в Верховной Раде.
Как отставку Смолия восприняли во Франции
Ситуацию с отставкой главы НБУ Якова Смолия прокомментировал посол Франции в Украине Этьен де Понсен, пишет "РБК-Украина".
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По словам дипломата, судебная реформа и независимость НБУ – это условия Международного валютного фонда, которые сейчас не выполняются.
Мы не фокусируемся на персонах, мы фокусируемся на институтах, в частности, на обеспечении независимости Нацбанка. Если быть откровенным, то все это дало нехороший сигнал,
– отметил посол.
Этьен де Понсен считает, что независимость НБУ оказалась под угрозой со стороны нескольких групп, в частности в Раде.
Отставка Смолия: основное
- Яков Смолий 1 июля заявил, что подает в отставку с поста главы НБУ из-за политического давления.
- Впоследствии Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде соответствующий проект постановления, а нардепы 3 июля отставку поддержали.
- Многие экономисты, представители международных организаций поддержали Смолия.
- СМИ заявили, что отставка стала следствием спора с президентом, а глава НБУ отреагировал эмоционально.
- Сейчас временной исполняющей обязанности главы НБУ является Екатерина Рожкова.
- Среди вероятных кандидатов на пост нового главы НБУ: глава правления государственного "Укргазбанка" Кирилл Шевченко, бывший глава правления "Райффайзен банка Аваль" Владимир Лавренчук и экс-министр развития экономики Тимофей Милованов.