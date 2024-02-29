Если все хорошо, почему мы оказались в такой ситуации, – Буданов про отставку Залужного
Источник:CBS
8 февраля президент Украины официально объявил о крупных кадровых изменениях в руководстве Вооруженных Сил. В частности, глава государства сообщил о назначении новым Главкомом генерала Александра Сырского.
Когда только начинали ходить слухи о возможной отставке бывшего Главкома Валерия Залужного, в западных СМИ рассматривали Буданова как одну из кандидатур на должность нового главнокомандующего.
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Что думает Буданов об увольнении Залужного
В медиа распространяли сообщения, что между президентом и генералом было немало разногласий. В частности, они имели разный взгляд на развитие событий на поле боя. Залужный предупреждал о "тупике", а Зеленский верил в возможность прорыва. Кроме того, чиновники имели разные взгляды по вопросу мобилизации.Справка: Президент в конце года сообщал, что военные просили его о дополнительном призыве полмиллиона человек. Сам Зеленский не видит возможным и необходимым мобилизовать такое количество людей. Залужный, комментируя решение президента об увольнении всех областных военкоматов по результатам проверок в ТЦК, назвал их профессионалами своего дела.
Буданова спросили о личных разногласиях между Зеленским и Залужным. Глава ГУР ответил, что между ними вряд ли могли быть личные споры в ситуации, когда "один является подчиненным другого".
Также разведчик намекнул, что поддерживает решение президента об отставке Залужного.
Если все хорошо и все прекрасно, и все делается правильно, то почему мы оказались в такой ситуации?,
– прокомментировал глава ГУР.
Увольнение Залужного: что известно
- 29 января телеграм-каналы начали распространять сообщения о том, что Валерия Залужного уже уволили. Якобы президент вызвал его к себе и предложил новую должность – секретаря СНБО. В тот же день пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг отставку Залужного.
- Однако через неделю она таки состоялась. Сначала появилось сообщение президента, в котором он благодарит Залужного за два года борьбы и службы и отмечает необходимость перезагрузки ВСУ. Подобное сообщение распространил и сам бывший Главком.
- Во время вечернего обращения Зеленский сообщил об увольнении Залужного, которого он попросил остаться в своей команде. Также президент представил нового Главкома – генерала Александра Сырского.
- Тогда же глава государства анонсировал ряд других кадровых изменений в военном руководстве страны. В частности, вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы Генштаб возглавил генерал-майора Анатолий Баргилевич.
- Заместителями Сырского стали Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко. Заместителями Баргилевича выбрали Алексея Шевченко, Михаила Драпатого и Владимира Горбатюка.
- Новым главой Сил ТрО стал Игорь Плахута, а новым командующим Сухопутных войск генерал Александр Павлюк.