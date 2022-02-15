Информационное пространство Украины и мира наполнено тревожными новостями о возможном вторжении России. Последнюю информацию по этому поводу читайте в материале 24 канала.
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Россия объявила об отводе части войск
Источник: 24 канал
Российские СМИ со ссылкой на свое минобороны заявляют об отводе части войск от украинских границ, находившихся здесь под предлогом учений.
Подразделения Южного и Западного военных округов, которые выполнили задание, уже приступили к загрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои военные гарнизоны,
– сообщил официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков.
Однако свои так называемые учения Россия не завершает. В них принимают участие все военные округа, флоты и воздушно-десантные войска. На территории Беларуси продолжаются совместные учения "Союзная решительность-2022". Также Россия продолжает обучение в Черном море на побережье оккупированного им Крыма.
Но государство-агрессор сообщает о завершении части военных учений. Такая ситуация была и в конце января. Тогда говорили, что войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности. Их вроде бы вернули в места базирования.
В Пентагоне говорят обратное
Источник: "Европейская правда"
Представитель американского Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия наоборот продолжает стягивать войска к украинской границе. По его словам, государство-агрессор усиливает свои войска:
- артиллерией,
- противовоздушной и противоракетной обороной,
- десантными кораблями в Черном море,
- пехотой,
- логистикой и поддержкой.
Путин продолжает делать то, что вы ожидаете от человека, планирующего большую военную операцию, то есть повышать боеспособность и расширять возможности своих сил. Очевидно, что мы не хотим такого результата, как украинцы, и наши союзники по НАТО,
– подчеркнул Кирби.
Однако представитель Пентагона подчеркнул, что глава МИД России Сергей Лавров дал понять, что все еще можно решить дипломатическим путем. На это США пока и надеются.
ОБСЕ применила инструментарий раннего предупреждения конфликтов
Источник: МИД Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что генсек ОБСЕ Хельга Шмидт приняла решение применить инструментарий раннего предупреждения конфликтов.
Это значит, что генеральный секретарь адресовала всем главам делегаций государств-участников специальное письмо, в котором привлекается внимание постоянного совета ОБСЕ к росту напряжения и риску эскалации ситуации.
– заявил Кулеба.
Министр добавил, что к подобному мероприятию в ОБСЕ прибегали только дважды, а этот случай уже третий. Впервые организация применила этот инструмент во время событий в Нагорном Карабахе в 2012 году. Во второй раз – во время захвата Россией украинских кораблей в 2018 году. Кулеба подчеркнул, что это серьезный дипломатический шаг для предотвращения эскалации.
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Верховная Рада обратилась к ООН
Источник: 24 канал
На заседании 15 февраля 326 народных депутатов поддержали обращение Верховной Рады к международным организациям из-за эскалации ситуации безопасности Россией у наших границ.
Парламент направил свое обращение в ООН и ряд других организаций, в частности:
- Европейского Парламента;
- Парламентской Ассамблеи Совета Европы;
- Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе);
- Парламентской Ассамблеи НАТО (Североатлантический альянс);
- Парламентской Ассамблеи ОЧЭС (Организации Черноморского экономического сотрудничества);
- правительств и парламентов иностранных стран.
В Верховной Раде убеждены, что предложенные международным партнерам меры будут способствовать консолидации международно-правовых усилий и сдержат агрессию России.
Депутатам могут запретить покидать Украину
Источник: телеграм-канал "Василевская"
Более 20 народных депутатов покинули территорию Украины и не вернулись к заседанию Верховной Рады 15 февраля. Поэтому в парламенте подготовили законопроект, предусматривающий запрет для государственных чиновников, чиновников и политиков покидать территорию Украины в случае введения военного положения. Об этом сообщила парламентарий от партии "Слуга народа" Ольга Смаглюк-Василевская.
Согласно законопроекту, который вскоре будет внесен на рассмотрение парламента, в случае военного положения территорию страны не смогут покинуть:
- министры;
- председателя областных и районных советов;
- государственные служащие категории "А";
- руководители центральных органов исполнительной власти, в частности, имеющие специальный статус;
- работники Национального депозитария;
- руководители предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности;
- руководители учреждений, которые ведут деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.
Стоит отметить, что среди депутатов, которые сейчас заграницей, больше представителей пророссийской политсилы – ОПЗЖ. Из Украины уехали 12 нардепов от этой партии.
Другие заявления из-за российской угрозы
- Великобритания решила перевезти часть своих дипломатов из Киева во Львов.
- Глава МВД Денис Монастырский предположил, что из-за угрозы России в нашей стране может возрасти уровень преступности. Именно поэтому правоохранители будут работать в усиленном режиме, чтобы предотвратить мародерство.
- Представитель российского МИД Мария Захарова отметилась новым циничным заявлением. По ее словам, 15 февраля якобы войдет в историю как день "провала западной пропаганды войны".
- Три украинских президента – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко подписали совместное обращение к странам-подписантам Будапештского меморандума. В нем политики призвали эти страны доказать, что этот документ не обман.
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