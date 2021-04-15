В Одессе облили краской мемориальный камень героям АТО. Установили его рядом со зданием Одесской ОГА на проспекте Шевченко. Это случилось ночью на 15 апреля. Недавно этот памятник уже оскверняли.

Полиция начала расследование этого инцидента. Кто это сделал – пока неизвестно.

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Подробнее об инциденте

Как сообщает "Думская", памятник облили краской красного цвета. Со временем дождь почти полностью смыл ее, но остался запах.



Окрашенная земля позади памятника / Фото "Думская"

Также осталось несколько кусков краски на земле позади камня. Почва там также окрашена в красный цвет.



Окрашенная земля позади памятника / Фото "Думская"

Детали от полиции

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве. Сейчас ищут причастных к вандализму.

Если злоумышленников найдут, им может грозить одно из таких наказаний:

штраф от 8 500 гривен до 17 тысяч гривен;

условное заключение до 5 лет;

6 месяцев в тюрьме.

Что было в прошлый раз

Этот самый мемориальный камень утром 1 апреля облили фекалиями. Это заметил писатель и ветеран войны.

Тогда правоохранителей на место не вызвали. Однако они начали расследование по факту сообщений в сети.

Как сообщает Odesa Live, мемориальный камень уже обливали краской в 2017 году. Однако тогда открыли производство по другой статье: об умышленном разрушении памятников истории или культуры.

Обратите внимание! Памятный камень стоит в этом месте временно. Впоследствии там должны провести реконструкцию сквера. В этом месте хотят соорудить 3 мемориальных комплекса. Они будут чествовать память украинцев, погибших в 2014 году.