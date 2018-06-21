Panasonic выпустила смартфон, который стоит меньше 100 долларов: его характеристики

Компания Panasonic запустила в Индии новый смартфон P90. Самое привлекательное в этом смартфоне – цена, он стоит 5599 рупий. Это 82 доллара или 2200 гривен.

Об этом сообщает prostotech.com.

Смартфон работает на базе 4-ядерного процессора MediaTek MT6737 SoC с тактовой частотой 1,25 ГГц. Он оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720x1280 пикселей). Дисплей имеет покрытие Corning Gorilla Glass для защиты от повреждений и царапин.

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Panasonic P90 имеет гигабайт оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, последнюю можно расширить с помощью microSD (до 128 ГБ).

Смартфон работает под управлением Android 7.0 Nougat. Аккумулятор имеет емкость 2400 мА/ч.

Смартфон Panasonic P90

На задней панели бюджетного смартфона размещена 5-мегапиксельная камера с автофокусом и светодиодной вспышкой. На передней панели установлена 5-мегапиксельная фронтальная камера со светодиодной вспышкой.

Смартфон можно приобрести в черном, синем и золотом цветах.

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