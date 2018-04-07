Пасха в оккупации: стали известны цены на продукты в Донецке

Накануне Пасхи сняли на фото цены на российские продукты в магазинах оккупированного Донецка. Так, "Краковская колбаса" стоит 410 рублей за килограмм (195 гривен), а балык можно приобрести за 221 гривну за килограмм.

Соответствующие фото в своем блоге на "Обозревателе" опубликовал фашиков Донецкий.

"Цены на продукты – полный пиз*ец. Взгляните на фото сами и поделите на 2,1. На российское дерьмо, ну то есть на типа продукты, ставят ценники такие, что "Лада Калина" стала конкурентом "Порше". Разница лишь в том, что качество российских товаров правильно писать через букву К "какчество", – говорится в сообщении блогера.

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Он также добавил, что накануне Пасхи в Донецке царит грустное настроение, ведь продукты к празднику не всем по карману. Кроме того, люди точно не смогут устроить себе отдых на природе, ведь пророссийские боевики ставят в лесах и посадках растяжки.