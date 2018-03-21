Во сколько обойдется пасхальная корзина в этом году: впечатляющие цифры

В 2018 году стоимость пасхальной корзины по средним ценам в Украине по состоянию на начало марта составит около 506 грн, что на 34% больше, чем в прошлом году.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль на Пасху в 2018 году обойдутся украинцам на 129 грн – то есть на треть – дороже, чем в прошлом году. Тогда минимальный набор продуктов стоил 377 грн, сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

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По его словам, стоимость основной составляющей пасхальной корзины – кулича домашней выпечки – составит около 80 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется дороже, так как его цена зависит от ингредиентов выпечки и ее отделки.

Рост стоимости паски обусловлен двумя факторами. С одной стороны, это подорожание молока, сливочного масла, яиц и изюма, с другой – увеличение стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий,

– объяснил Юрий Лупенко.

Самыми дорогими составляющими праздничной корзины в этом году традиционно будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) – 102 грн (190-216 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) – 94 грн из расчета 177-200 грн за 1 кг. По сравнению с 2017 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 38,2%, а домашней колбасы – на 41,7%. Полкилограмма сала обойдется в 35 грн из расчета 63-105 грн за 1 кг.

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Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за твердый сыр (0,5 кг) – 65 грн (118-157 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) – 61 грн (111-173 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 29 грн (54-92 грн за 1 кг).

Самыми дешевыми составляющими будут яйца (10 шт.) – 27 грн. (25-29 грн за десяток в зависимости от категории) и хрен (250 г) – 12 грн, цена на который осталась на уровне прошлого года – 9-14 грн.



​Сколько будет стоить пасхальная корзина украинца в 2018 году

В случае наполнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими – помидоры, огурцы, яблоки, красное вино – его стоимость вырастет до 660 грн. Это на 140 грн или на 26,9% больше стоимости корзины такого же состава в 2017 году,

– отметил Юрий Лупенко.

Такой рост обусловлен сравнительно ранней Пасхой, когда цены на сезонные овощи находятся еще на высоком уровне, пояснил эксперт. Средняя цена по Украине на помидоры тепличные составляет 50-58 грн, на огурцы – 55-62 грн, а на яблоки – 14-25 грн.

За бутылку церковного вина "Кагор", в среднем, придется заплатить еще в среднем 90 грн (50-150 грн за бутылку).

Несмотря на подорожание продуктов питания и снижение покупательской способности населения в текущем году украинцы будут экономить на дорогой части пасхальной корзины. Это касается, в частности, домашней колбасы, буженины, сыра. Сбережения могут проявиться в использовании более дешевой продукции, или в уменьшении количества продукта в корзине, подытожил Юрий Лупенко.



Как менялась цена пасхальной корзины: за последний год она подорожала на 34%

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