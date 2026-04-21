ВСУ не теряли время: ветеран из США сказал, удалось ли России использовать "пасхальное перемирие"

Владимир Путин недавно объявил "пасхальное перемирие", которое должно было длиться 30 часов. Однако оно очень много раз нарушалось со стороны врага. Также он мог использовать это время для того, чтобы улучшить свои позиции на фронте.

В разговоре с 24 Каналом Мэттью Сэмпсон - бывший разведчик-снайпер морской пехоты США, ветеран войны в Афганистане и Ираке, доброволец международного легиона ВСУ – предположил, что Россия, наверняка, верит, что это возможно. Однако россияне могут ошибаться.

Как готовились украинские силы к возобновлению боев?

Семпсон отметил, что судя по его взаимодействию с местным разведывательным сообществом, оно исключительно качественно отслеживает действия россиян.

"Поэтому даже если наша сторона не наносит прямых ударов, а просто наблюдает, она все равно хорошо подготовлена к моменту, когда бои возобновятся", – объяснил бывший разведчик-снайпер.

К слову. После "пасхального перемирия" Россия, по мнению военного обозревателя из Израиля Давида Шарпа, снова может объявить перемирие – на этот раз на 9 мая. Такие даты, по его мнению, для Кремля имеют особое значение, ведь вокруг них строят и пропаганду, и публичные сигналы наружу.

Он вспомнил, что осведомленность настолько хороша, что его друг, который взял в плен российского военнослужащего, даже знал его позывной. Он не просто нашел какого-то оккупанта, а конкретного. Потому что заранее было известно, кого из россиян будет брать в плен.

Это, по словам добровольца, лишь один из многих примеров, насколько хорошо работает наша команда в этой войне и насколько она сильнее российской.

Россияне привлекают большее количество сил, но наша сторона обеспечивает значительно более высокое качество, как в подготовке бойцов, так и во всем процессе сбора разведданных,

– подчеркнул Мэттью Сэмпсон.

Он добавил, что сбор разведданных – это результат крепкого партнерства Украины со многими западными союзниками, которые помогают ей получать эту информацию. Благодаря этому, в частности, удается сохранить как можно большее количество жизней не только гражданских украинцев, но и военных на линии фронта.

