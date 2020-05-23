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Пенсионерам в возрасте от 75 лет ежемесячно планируют платить надбавки: сумма

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Надбавки пенсионерам старше 75 лет: сколько будут платить
Пенсіонерам віком від 75 років щомісяця планують платити надбавки / wz.lviv.ua

В Украине более миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет. Им в Минсоцполитики хотят ежемесячно платить надбавки к пенсии в размере примерно 500 гривен.

Доплаты к пенсиям

В ведомстве разработали новые социальные инициативы для пенсионеров, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире одного из телеканалов, пишет 24 канал.

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Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям,
– отметила Лазебная.

По ее словам, сумма дополнительных выплат составит примерно 500 гривен.

Лазебная добавила, что дату индексации пенсий нужно определить в законодательстве. Это позволит избежать спекуляций по этому вопросу.

Текущий дефицит Пенсионного фонда

Руководительница министерства также сообщила, что текущий уровень дефицита Пенсионного фонда – 34 миллиардов гривен. В начале года он составлял 23 миллиарда гривен.

Как изменился размер пенсий с 1 мая 2020 года

  • Правительство в мае осуществляет индексацию пенсий и устанавливает доплату для отдельных категорий пенсионеров.
  • Пенсия растет на 11%, что в среднем увеличивает выплаты на 260 гривен.

Пенсії

Кто и какую пенсию получает в Украине / Инфографика 24 канала

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Пенсионный фонд Деньги Пенсия Министерство социальной политики Марина Лазебна
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