Пенсионерам в возрасте от 75 лет ежемесячно планируют платить надбавки: сумма
В Украине более миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет. Им в Минсоцполитики хотят ежемесячно платить надбавки к пенсии в размере примерно 500 гривен.
Доплаты к пенсиям
В ведомстве разработали новые социальные инициативы для пенсионеров, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире одного из телеканалов, пишет 24 канал.
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Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям,
– отметила Лазебная.
По ее словам, сумма дополнительных выплат составит примерно 500 гривен.
Лазебная добавила, что дату индексации пенсий нужно определить в законодательстве. Это позволит избежать спекуляций по этому вопросу.
Текущий дефицит Пенсионного фонда
Руководительница министерства также сообщила, что текущий уровень дефицита Пенсионного фонда – 34 миллиардов гривен. В начале года он составлял 23 миллиарда гривен.
Как изменился размер пенсий с 1 мая 2020 года
- Правительство в мае осуществляет индексацию пенсий и устанавливает доплату для отдельных категорий пенсионеров.
- Пенсия растет на 11%, что в среднем увеличивает выплаты на 260 гривен.
Кто и какую пенсию получает в Украине / Инфографика 24 канала