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      Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий в Украине

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      Средний размер пенсий – 2899,04 гривен
      Средний размер пенсий – 2899,04 гривен / Фото из открытых источников

      В апреле средний размер пенсии в Украине с начала 2019 года увеличился на 253,38 гривен.

      Пенсионный фонд Украины на своей странице в Facebook сообщил, в апреле пенсию получали 11,4 миллиона пенсионеров.

      Читайте также: Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как

      Средний размер пенсий в апреле составил 2899,04 гривен.

      пенсія
      Средний размер пенсии по апрель 2019 года

      Эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook обнародовал результаты исследования Национального совета экономического развития о том, как росли средние пенсии в регионах Украины с апреля 2018 года по апрель 2019 года.

      Топ-5 регионов, где больше всего вырос средний размер пенсии:
      • Киев – на 18,4%;
      • Луганская область – на 17,2%;
      • Донецкая область – на 16,1%;
      • Киевская область – на 15,9%;
      • Одесская область – на 15,8%.

      Топ-5 областей, где наименьшими темпами рос средний показатель пенсии:
      • Тернопольщина – на 12,5%;
      • Буковина – на 12,8%;
      • Волынь, Закарпатье и Ровенщина – на 13%.

       

      К слову, с 1 марта 2019 года правительство впервые за последние 5 лет осуществило перерасчет размера пенсий. Пенсия выросла для всех, кто ее получает, на 17-18%.

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      Теги: Новости Украины Деньги Пенсионный фонд Пенсия
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