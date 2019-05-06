Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий в Украине

В апреле средний размер пенсии в Украине с начала 2019 года увеличился на 253,38 гривен.

Пенсионный фонд Украины на своей странице в Facebook сообщил, в апреле пенсию получали 11,4 миллиона пенсионеров.

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Средний размер пенсий в апреле составил 2899,04 гривен.



Средний размер пенсии по апрель 2019 года

Эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook обнародовал результаты исследования Национального совета экономического развития о том, как росли средние пенсии в регионах Украины с апреля 2018 года по апрель 2019 года.

Топ-5 регионов, где больше всего вырос средний размер пенсии:

• Киев – на 18,4%;

• Луганская область – на 17,2%;

• Донецкая область – на 16,1%;

• Киевская область – на 15,9%;

• Одесская область – на 15,8%.

Топ-5 областей, где наименьшими темпами рос средний показатель пенсии:

• Тернопольщина – на 12,5%;

• Буковина – на 12,8%;

• Волынь, Закарпатье и Ровенщина – на 13%.

К слову, с 1 марта 2019 года правительство впервые за последние 5 лет осуществило перерасчет размера пенсий. Пенсия выросла для всех, кто ее получает, на 17-18%.