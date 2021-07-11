Встреча состоялась в штаб-квартире Олимпийского дома в Киеве. Президент передал спортсменам флаг Украины с передовой.

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"Лучшие послы", – Зеленский об украинских спортсменах

Владимир Зеленский обратился к спортсменам "Ваши Превосходительства". Он объяснил, что так обращаются в кругу дипломатов, так общаются дипломаты, консулы и послы.

Я убежден, что вы – лучшие послы, которые у нас есть. Которые действительно представляют Украину за пределами наших границ на высоком уровне,

– рассказал президент.

Дополнил, что они действительно прославляют Украину. Ведь благодаря им в Лондоне, Барселоне, Пекине и даже в Сочи звучит "Ще не вмерла..." и поднимается вверх украинский флаг. Президент пожелал, чтобы в ближайшие дни к победной географии присоединилось Токио. Заверил, что будет болеть.

Зеленский передал спортсменам флаг от украинских воинов

Владимир Зеленский во время встречи передал олимпийцам флаг, подписанный военными, которые с 2014 года защищали нашу страну на фронте.

Этот флаг хранился в Константиновке Донецкой области в Свято-Сретенском храме рядом с иконой Святой Варвары, которая является защитницей военных.



Флаг с Донбасса украинские спортсмены повезут на Олимпийские игры / Фото ОП

Флаг подписали известные украинские военные:

боец с позывным Филин, сформировавший батальон "Донбасс";

военный Монгола и Боцман, которые посмертно награждены орденами "За мужество" за героизм, проявленный в боях за Иловайск и Марьинку соответственно;

боец Савва – россиянин, который пошел защищать Украину как доброволец;

старший лейтенант Масяня, которая пошла на войну добровольцем в 2014 году и награждена орденом "За мужество" III степени;

а также Гайдук – дончанин, который в апреле 2014 года ушел на фронт добровольцем, является кавалером орденов "За мужество" ІІ, ІІІ степени и награжден именным оружием.

также флаг подписали многие мужественные военные. Некоторых из них уже нет среди живых.

Флаг Владимиру Зеленскому передал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак специально для наших спортсменов. Ведь военные так захотели поддержать спортсменов.

Чтобы вы почувствовали, что вас будут поддерживать не только более 40 миллионов граждан, но и будут поддерживать все те, кто живы в нашей памяти. А потом мы вернем его обратно военным, ветеранам, чтобы они сохранили этот флаг со всеми подписями,

– объяснил президент.

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