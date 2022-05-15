Перегруппировка возле Харькова: оккупанты пополняют запасы и пытаются восстановить наступление

15 мая 2022 , 07:10
Читати новину українською

Источник:

фейсбук Генштаба ВСУ

Украина продолжает достойно противостоять российским оккупантам. ВСУ постепенно оттесняют врага от Харькова и освобождают населенные пункты области.

Впрочем, есть вероятность повторного наступления, поскольку враг перегруппировывается недалеко от Харькова. Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 06:00.

Главное Контрнаступление возле Изюма, переговоры об эвакуации с "Азовстали": основное за 80-й день войны

Перегруппировка оккупантов возле Харькова

Как отметили в Генштабе ВСУ, враг перегруппировывает подразделения, пополняет запасы и попытается возобновить наступление.

На Слобожанском направлении враг принимает меры по перегруппировке своих подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных возможностей,
– говорится в сообщении.  

В то же время на Харьковском направлении подразделения российского противника активных боевых действий в эти сутки не вели.

Какая ситуация в Харьковской области: последние новости

  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 5 мая сообщил, что ВСУ переходят в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.
  • После того как наши защитники перешли в контрнаступление, им удалось освободить сразу 4 населенных пункта. Речь идет о Черкасских Тишках, Русских Тишках, Рубежном и Байраке.
  • В Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные перешли в оборону вместо дальнейшего наступления. Российские оккупанты перегруппировываются в Харьковской области и пытаются не допустить выход ВСУ на границу Украины.
  • Чтобы замедлить контрнаступление украинских военных, Вооруженные силы России взорвали три моста в Харьковской области. Сделали это, когда отступали.
  • Несмотря на то, что ВСУ совершают контрнаступление, российские оккупанты не прекращают бить по гражданским. В Изюмском районе войска агрессора ударили по ангару, в результате чего погибли 3 человека.
  • Также россияне уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, в котором находился штаб гуманитарной помощи.
  • При этом в областном центре появились пробки, поскольку множество людей решили вернуться домой после того, как наши военные освободили ряд населенных пунктов Харьковской области, а вражеские обстрелы самого Харькова стали менее интенсивными.
  • Также в Харькове сообщили о возобновлении работы наземного общественного транспорта. В понедельник 16 мая в городе заработают 4 трамвайных, а также 8 троллейбусных маршрутов. Кроме того, передвигаться можно будет с помощью автобусов.
  • В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что возвращаться еще рано. Покидая захваченные территории, российские военные бросили множество мин и снарядов. Поэтому, сначала свою работу должны выполнить пиротехники.
  • Олег Синегубов отметил, что в течение 13 мая оккупанты не били по самому Харькову. Все свои силы вражеские войска сосредоточили на области.
  • Владимир Зеленский в своем телеграме обнародовал ужасные фото последствий обстрелов российскими оккупантами области. Он отметил, что сожженные детские аттракционы и разрушенные мосты – это попытка россиян выместить свое бессилие.

Заметьте – назвали регионы, где Россия готовится к наступлению: смотрите видео  

 

Автор: Марта Касіянчук