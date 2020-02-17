Переименование станции метро "Дорогожичи" на "Бабий Яр": институт нацпамяти выступил против

На днях сотрудники мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" предложили переименовать станцию столичного метро "Дорогожичи" на "Бабий Яр". Они даже подали соответствующее обращение мэру Киева. Однако это предложение в украинском обществе раскритиковали. В Институте национальной памяти дали свою оценку уместности изменения названия.

Переименование станции "Дорогожичи" на "Бабий Яр" не обязательно, считают в Институте нацпамяти. Как сообщил его сотрудник Богдан Короленко в комментарии УНН, название "Дорогожичи" является историческим и упоминается еще тысячу лет назад.

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Он добавил, что станцию метро "Петровка" переименовали в "Почайну", ведь та подпадала под закон о декоммунизации. В названии "Петровка" было использовано имя советского дипломата Владимира Петровского.

В отличие от "Петровки", "Дорогожичи" не подпадают под обязательное переименование. Потому что "Дорогожичи" являются местным киевским топонимом. В частности, впервые он упоминается в контексте событий 10 века. То есть ему уже минимум 1000 лет,

– сказал Короленко.

Справка: 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов, предусматривающих декоммунизацию. 16 декабря 2015 года Окружной административный суд Киева запретил деятельность Коммунистической партии Украины. Улицы и города в Украине начали переименовывать, а памятники известным деятелям СССР – сваливать.

Он добавил, что "Бабий Яр" известен с 19 века и тоже является удельным киевским топонимом. Короленко пояснил, что между ними нет никакого конфликта и оба топонима являются историческими и присущими местности.

Собственно, топоним "Дорогожичи" охватывает достаточно большую местность, по площади. Это вся местность между Сырцом, Куреневкой, Шулявкой, Лукьяновкой и Татаркой. Сегодня также в Киеве есть одноименная улица Дорогожицкая. А в 19 веке улицей Дорогожицкой называлась современная улица Юрия Ильенко,

– отметил Богдан Короленко.



Станция метро "Дорогожичи" / Фото: mirmetro.net

Откуда взялась идея переименования станции метро

Такая инициатива связана с тем, что станция метро "Дорогожичи" расположена непосредственно на исторической территории урочища Бабий Яр. Именно там в период с 1941 по 1943 год произошла одна из крупнейших трагедий Холокоста. Ее жертвами считаются 6 миллионов евреев в Европе, где вместе с 4,5 миллионами взрослых, было уничтожено 1,5 миллиона детей.

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Почему идея вызвала бурную реакцию в обществе

Вице-президент Украинской ассоциации религиоведов Людмила Филипович в интервью "Укринформу" заявила, что украинцы и так помнят великую трагедию Бабьего Яра. По ее словам, не нужно в трагическое время тревожить память умерших. А основатель и СЕО Creative States Илья Кенигштейн добавил, что переименование просто изменит значение места трагедии, которая там произошла

В то же время советник министра культуры, молодежи и спорта Украины Денис Коляда сообщил, что вопрос о переименовании решат с помощью голосования на сайте Киевского городского совета.

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